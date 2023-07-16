Новая ферма на 188 голов КРС открылась в Залаирском районе Иркутской области

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12 июля в деревне Сорты Заларинского района Иркутской области открылась новая семейная животноводческая ферма на 188 голов крупного рогатого скота.

Сюда специально дополнительно закупили в Красноярском крае 20 коров голштинской породы и кормозаготовительную технику.

После ввода фермы в эксплуатацию количество постоянных работников крестьянского хозяйства увеличено до 14 человек.

Вложения в строительство и оборудование фермы составили 48 млн рублей, в том числе 28 млн рублей за счёт гранта из федерального и областного бюджетов.

Сегодня в хозяйстве содержится 358 голов крупного рогатого скота и 341 свинья. За 2022 год надоено 743,4 тонны молока, удой на одну фуражную корову — 6,3 тысячи килограммов.

Также КФХ с 2020 года имеет статус семеноводческого, здесь выращивают семена элиты и других репродукций для продажи. Таким образом, в хозяйстве организован и действует весь производственный цикл — от поля до потребителя: произведенное молоко перерабатывается в собственном потребительском кооперативе «Татьяна», продукция реализуется под маркой «Дарёнка».