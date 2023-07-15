Компания «ПК Транспортные системы» представила серийный трёхсекционный трамвай

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Российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта — компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС») представила российский серийный трёхсекционный низкопольный трамвай двустороннего движения 71-932 «Невский». Наличие двух кабин и расположение дверей по обе стороны бортов позволяет эксплуатировать трамвай «в режиме челнока» на линиях, где нет разворотных колец, а также в условиях ремонта путей с использованием временных трамвайных съездов.

Новый вагон отличает повышенная энергоэффективность. За счёт установки более мощных гелевых аккумуляторов запас автономного хода трамвая при полной нагрузке салона пассажирами увеличился до пяти километров. Также «Невский» оснащён системой ионистеров (суперконденсаторов), которая снижает суммарное энергопотребление и облегчает нагрузку на контактную сеть, повышает эффективность рекуперации.

В систему управления трамвая «Невский» внедрены элементы автопилота — они применяются на трамваях такого типа впервые. Если в случае нештатной ситуации водитель не предпринимает никаких действий, система будет предупреждать его звуковыми сигналами, а в случае отсутствия реакции со стороны водителя — остановит вагон.

Как и другие трамваи «ПК ТС», «Невский» отличается высоким уровнем комфорта — просторный салон с панорамным остеклением, 52 эргономичных сидячих места, усовершенствованная система климат-контроля, 7 USB-розеток, мультимедийные информационные комплексы. На просторной накопительной площадке можно удобно разместиться с детской коляской, а для велосипеда есть специальный кронштейн. У входных дверей установлены подогреваемые зоны, чтобы в холодное время года не было наледи при входе в салон. На дверях предусмотрены светодиодные сигнальные линии, горящие зелёным и красным цветом при, соответственно, открытии и закрытии дверей и срабатывающие одновременно со звуковым сигналом. Длина трамвая — 27 метров. Общая пассажировместимость «Невского» — 205 человек. Количество сидячих мест — 52.

Трамвай адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Есть кнопка вызова водителя, аппарель для доступа в салон, также работает система «Говорящий город». Благодаря ей водитель получает информацию о присутствии на остановке незрячего человека, а также о его намерении войти или выйти из транспорта.

Интерьер выполнен с применением алюминиевых сплавов, что значительно снижает пожарную нагрузку трамвая, поскольку в отличие от пластика алюминий не горит.

Кроме того, производитель уделяет особое внимание комфорту водителя. В кабине установлено эргономичное кресло, а все наиболее часто используемые кнопки вынесены на подлокотник. Вся информация о техническом состоянии трамвая, а также данные с видеокамер вынесены на обновленный пульт. В трамвае появился датчик дождя, обеспечивающей автоматический режим работы стеклоочистителей. Для помощи водителю и повышения безопасности движения установлена система кругового обзора вагона, интегрированы система автоматического стрелочного перевода и система мобильного рабочего места на планшете для связи с диспетчером.

Сборка трамваев «Невский» проходит на двух производственных площадках «ПК Транспортные системы» — Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого. С 2023 года трамваи модели 71-932 «Невский» начали эксплуатироваться на маршрутах Санкт-Петербурга.

Локализация производства трамвая составляет 95%. Нелокализованными пока остается производство резинотехнических элементов для тележки и вагона, а также некоторые проводники в блоках электрооборудования. Их поставляют дружественные страны — Китай и Индия.