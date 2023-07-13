Производство электрооборудования в Москве выросло в 2 раза

За 5 месяцев 2023 года выпуск электрооборудования вырос на 100,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств увеличилось более чем в 2,2 раза.

Сегодня в Москве действует более 130 производителей электрического оборудования, которые обеспечивают рабочими местами более 17 тыс. человек.

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На данный момент столичные предприятия выпускают: зарядные станции для электромобилей, контрольно-измерительную аппаратуру, осветительные приборы, аккумуляторные батареи, кабели и другую продукцию.

Например, разработкой и производством литий-ионных аккумуляторов для промышленной техники, клининговой и складской отрасли занимается компания CleanPower. А компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» производит суперконденсаторные системы. Компания «Эколайт», специализирующаяся на производстве низковольтной аппаратуры, разработала устройства защиты от возгораний.

Также в столице разрабатываются и производятся станции для зарядки электротранспорта. Этим занимаются компании «Парус электро», Engy, «Интермобилити» и корпорация «САГА».

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В городе действует 18 кабельных предприятий. Помимо прочего, их изделия применяются в авиационной и космической отраслях.

Продукция компании «Москабельмет» используется практически во всех отраслях, в том числе при строительстве метро, запуске и ремонте линий электроснабжения, автомобильных дорог. Кроме того, предприятие разработало зарядные станции полностью из отечественных комплектующих. Преимущество станции — компактность, весит всего 15 кг (вес аналогов обычно — от 20 до 300 кг в зависимости от модификации).

Научно-производственное предприятие «Спецкабель» изготавливает более 2 000 видов кабелей. В этом году здесь разработали огнестойкий кабель шестой категории для высокоскоростных систем передачи данных.

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При поддержке центра «Моспром» столичные компании активно выходят на зарубежный рынок. Например, разработчик и производитель волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока и напряжения компания «Профотек» поставляет продукцию в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Разработчик и производитель аппаратных и программных решений для создания современных систем связи компания «Информтехника и Связь» поставляет продукцию в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Армению, Таджикистан и Беларусь.

Производитель осветительных передвижных установок, телескопических мачт и других продуктов «Аргус-М» экспортирует товары в Беларусь, Казахстан, Армению, Азербайджан, Киргизию, Молдову, Анголу, Иорданию, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Сербию и Малайзию.

Таким образом, импортозамещение происходит вполне успешно, так как опирается на серьезные заделы прошлых лет и поддержку Правительства города, включая налоговые льготы для промышленных комплексов и инновационных производств.