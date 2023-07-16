Движение по новому автомобильному мосту открыли в Ингушетии

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13 июля в селе Экажево Назрановского района Ингушетии открыто движение по автомобильному мосту через реку Сунжу.

Переправу протяженностью 90 метров для всех видов транспорта построили в рамках реализации дорожного нацпроекта. Строительство началось в ноябре 2022 года.

Мост решит вопрос транспортного сообщения, в том числе и между столицей региона Магасом с Назранью.

По данным пресс-службы, в текущем году в Ингушетии по плану должны быть обновлены десять объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью 28 км.

© gazetaingush.ru

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