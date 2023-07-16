Движение по новому автомобильному мосту открыли в Ингушетии
13 июля в селе Экажево Назрановского района Ингушетии открыто движение по автомобильному мосту через реку Сунжу.
Переправу протяженностью 90 метров для всех видов транспорта построили в рамках реализации дорожного нацпроекта. Строительство началось в ноябре 2022 года.
Мост решит вопрос транспортного сообщения, в том числе и между столицей региона Магасом с Назранью.
По данным пресс-службы, в текущем году в Ингушетии по плану должны быть обновлены десять объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью 28 км.
- Рабочее четырехполосное движение запустили по мосту через Сок в Самарской области
- В Самарской области досрочно завершили строительство моста через реку Сок
- Крымский мост — самый длинный мост России
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!