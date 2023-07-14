Региональные операторы «РТ-Инвест» закупили партию мусоровозов «КАМАЗ»

Региональные операторы компании «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех закупили очередную партию российских мусоровозов, значительно увеличив долю отечественной спецтехники в своем автопарке.

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На данный момент уже почти треть автомобилей, обслуживающих жителей Подмосковья в зоне действия региональных операторов «РТ-Инвест», — российского и белорусского производства.

Собственный автопарк «РТ-Инвест» состоит из 900 единиц спецтехники. За последнее время это уже вторая крупная партия автотранспорта, закупленная у отечественных производителей. Полгода назад «РТ-Инвест» первым из российских региональных операторов приобрел новые модели «КАМАЗ Компас». В этот раз были приобретены базовые модели мусоровозов, также производящиеся в России. Автотехника предназначена для работы в городе и пригороде, а также для междугородних перевозок, отвечает всем современным экологическим стандартам по сбору и транспортировке отходов. Автомобили уже вышли на линию и приступили к обслуживанию населения в трех кластерах Подмосковья: Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском.

Справка:

«РТ-Инвест» — самый крупный из операторов по обращению с отходами, обслуживающий 65% территории Подмосковья. На сегодняшний день в зоне действия региональных операторов «РТ-Инвест» установлено порядка 120 тыс. уличных контейнеров для отходов. Из них 100 тыс. баков предназначены для смешанных отходов (серые баки) и 20 тыс. синих — для сортированных отходов. В связи с повышением процента сортированных отходов количество синих контейнеров регулярно увеличивается. Например, по сравнению с прошлым годом синих контейнеров стало больше на 4 тыс. единиц. На площадках в зоне Рузского регионального оператора на сегодняшний день находится 7,5 тыс. синих баков. Сергиево-Посадский региональный оператор в общей сложности вывозит уже 6 тыс. таких контейнеров. На территории Каширского регионального оператора — 6,5 тыс. В рамках политики по локализации оборудования «РТ-Инвест» закупает контейнеры у отечественных компаний. В частности, сейчас используются баки, произведенные в Нижнекамске.

«РТ-Инвест» первый в стране реализует комплексную систему обращения с отходами, миссия которой — нулевое захоронение. Внедрение раздельного сбора, промышленной сортировки и компостирования, строительство собственных перерабатывающих мощностей и заводов энергоутилизации отходов — у всей цепи единая цель — превращение отходов в новые ресурсы.