На Волховском шлюзе установлен новый автомобильный поворотный мост

На Волховском шлюзе в Ленинградской области установлен новый автомобильный поворотный мост.

© morflot.gov.ru

Вес пролета моста составляет 160 тонн, длина — 28 метров.

Разводной мост позволит устранить ограничения по высоте для прохода крупных пассажирских судов.

В рамках проекта также ведутся работы по реконструкции судоходной части канала. Будут обновлены верхний и нижний подходные каналы, береговая и речная лестницы, дренажные сооружения, вертикальная стенка скального массива.

© morflot.gov.ru

Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить объемы перевозки грузов и пассажиров внутренним водным транспортом, а также повысить уровень безопасности гидротехнического сооружения.

Общая строительная готовность Волховского шлюза составляет порядка 70%. Завершить работы планируется в 2024 году.

Волховский шлюз, как часть Волховской гидроэлектростанции, также является объектом культурного наследия федерального значения.