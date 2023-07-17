На Волховском шлюзе установлен новый автомобильный поворотный мост
На Волховском шлюзе в Ленинградской области установлен новый автомобильный поворотный мост.
Вес пролета моста составляет 160 тонн, длина — 28 метров.
Разводной мост позволит устранить ограничения по высоте для прохода крупных пассажирских судов.
В рамках проекта также ведутся работы по реконструкции судоходной части канала. Будут обновлены верхний и нижний подходные каналы, береговая и речная лестницы, дренажные сооружения, вертикальная стенка скального массива.
Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить объемы перевозки грузов и пассажиров внутренним водным транспортом, а также повысить уровень безопасности гидротехнического сооружения.
Общая строительная готовность Волховского шлюза составляет порядка 70%. Завершить работы планируется в 2024 году.
Волховский шлюз, как часть Волховской гидроэлектростанции, также является объектом культурного наследия федерального значения.
- Продолжается капитальный ремонт школ. Обзор
- ОВК поставила концерну Skinest Rail новую модель цистерны для СУГ
- Подписан договор на поставку 500 вагонов между «НПК ОВК» и Kronospan