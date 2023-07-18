Добавить статью
Лого Сделано у нас
Образование

Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной физической олимпиаде

 © russkiymir.ru

Пять российских школьников стали победителями Международной физической олимпиады, сообщает Минпросвещения России. Турнир проходил в японской столице, где собрались лучшие знатоки физики из восьмидесяти стран. Члены отечественной сборной участвовали в самом престижном состязании по физике среди школьников в очном формате.

Обладателями золотых медалей стали москвичи Вячеслав Бобков и Егор Потапов, а также Роман Бурцев, Всеволод Доля и Александр Ершов, ученики физтех-лицея из Долгопрудного. Олимпиада состояла из двух туров. В одном участники решали теоретические задачи, в другом выполняли лабораторные работы.
Источник: https://www.russkiymir.ru/news/315557/

олимпиада, образование, физика
  • Макс Кнутов Макс Кнутов
    18.07.2315:33:14

    Интересна мотивация публиковать такие новости, грустные новости, эти люди уезжают с России.

    Или вы думаете, они просто так выступают на иностранных площадках?

    #1265833
    • Нет аватара termometrix
      18.07.2316:10:50

      Надоело читать идиотизмы, а таких как ты тем более.

      #1265835
    • Нет аватара 4eleng
      18.07.2316:32:10

      Эм, международные учебные олимпиады — это как чемпионаты мира в спорте. Каждый год проходят в разных странах. По вашей логике, любой спортсмен, выступающий на международных соревнованиях, уезжает из страны    

      Чтобы поучаствовать в «межнаре», школьники проходят кучу этапов олимпиад разных уровней, затем отбор, затем подготовку. И почти все они поступают в российские вузы, за редчайшим исключением.

      #1265836
      • Макс Кнутов Макс Кнутов
        18.07.2317:40:24

        Для справки.

        Победители олимпиад получают право бесплатно учиться в зарубежных вузах и гринкарту с перспективой смены гражданства.

        Отредактировано: Макс Кнутов~17:40 18.07.23
        #1265841
        • Badassgoliath Badassgoliath
          18.07.2317:44:56

          Победители олимпиад получают право бесплатно учиться в зарубежных вузах и гринкарту с перспективой смены гражданства.

          Даже если это и правда, то что с того? Право — оно на то и право, чтобы человек сам решал, пользоваться ему этим правом или нет. У нас свободная страна, люди могут сами решать, где им учиться и куда ехать или не ехать.

          #1265843
          • Макс Кнутов Макс Кнутов
            18.07.2318:50:18

            Даже если это и правда, то что с того?

            Мне странно видеть на патриотическом сайте рекламу международной олимпиады, которая используется для поиска талантливых людей и вывозу их в США, Англию и другие страны НАТО.

            #1265845
      • Нет аватара termometrix
        18.07.2320:46:05

        И почти все они поступают в российские вузы, за редчайшим исключением.

        Совершенно верно.

        #1265855
    • Badassgoliath Badassgoliath
      18.07.2317:33:03

      эти люди уезжают с России.

      По-русски правильно говорить «из России», но «с Украины». Если Вы хотите сойти за своего, то надо писать правильно, это важно.

      И, собственно, кто и куда уехал из названных в заметке?

      Отредактировано: Badassgoliath~17:36 18.07.23
      #1265839
      • Нет аватара termometrix
        18.07.2320:44:48

        Этот украинский провокатор намекает, что в России все настолько плохо, что каждый гражданин России готов покинуть страну при первой же возможности, хотя эта новость является барометром сильного естественнонаучного и математического образования в России.

        #1265854
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,