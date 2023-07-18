Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной физической олимпиаде

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Пять российских школьников стали победителями Международной физической олимпиады, сообщает Минпросвещения России. Турнир проходил в японской столице, где собрались лучшие знатоки физики из восьмидесяти стран. Члены отечественной сборной участвовали в самом престижном состязании по физике среди школьников в очном формате.

Обладателями золотых медалей стали москвичи Вячеслав Бобков и Егор Потапов, а также Роман Бурцев, Всеволод Доля и Александр Ершов, ученики физтех-лицея из Долгопрудного. Олимпиада состояла из двух туров. В одном участники решали теоретические задачи, в другом выполняли лабораторные работы.