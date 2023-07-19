На «СССЗ» спущена на воду баржа-«БПМ 2505»

Со стапеля ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (Томская область) спущена на воду баржа-«БПМ 2505».

© korabel.ru

Заказчиком является «Норникель». Это пятая из десяти запланированных несамоходных барж, которые сейчас строятся для Енисейского речного пароходства (ЕРП). Судно сможет работать как в речных, так и в морских условиях.

Первые баржи сданы в эксплуатацию в 2022 году. Еще две уйдут в Дудинку в июле текущего года, пятая и шестая — до завершения навигации 2023 года.

Грузоподъемность каждого судна, изготавливаемого по заказу ЕРП, достигает 3 тыс. тонн, что позволяет ему совершать по три оборота за навигацию. С учетом целого ряда материалоемких инвестпроектов, реализуемых «Норникелем» в Красноярском крае, новые баржи помогут разгрузить в разы увеличившейся грузопоток морского порта Дудинка.