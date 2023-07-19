Открылся новый путепровод с МКАД на трассу М4 «Дон» со съездом в сторону области
Транспортные потоки на въездах в Москву и М4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик. Путепровод построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с ул. Липецкая. Всего на развязке будет 18,6 км дорог, в том числе один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода.
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С запуском обновленной развязки: вырастет пропускная способность южной части МКАД, ул. Липецкая и трассы М4 «Дон»; транспорт сможет напрямую выезжать с трассы М4 на внутреннюю сторону МКАД без пересечения с другими съездами кольцевой автодороги. А также улучшится транспортная доступность районов Бирюлево-Восточное и Бирюлево-Западное, поселений Московской области: Видное, Совхоз им. Ленина, Булатниковское, а также пос. Измайлово и дер. Ближние Прудищи.
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