В Усть-Илимске готовится к открытию новый целлюлозно-картонный комбинат

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Строительные работы на проекте «Большой Усть-Илимск» завершены, сейчас на современнейшем в России предприятии начались пусконаладочные работы, выпуск товарной продукции планируется начать уже в августе. Благодаря пуску комбината работу получат почти 850 жителей Усть-Илимска и района — на самом предприятии, в лесу, в компаниях-подрядчиках. Кроме того, увеличится доля несырьевого экспорта и будет дан дополнительный импульс развитию ЛПК региона и страны в целом. Очень важно, что несмотря на непростое время, в регионе реализуются все запланированные инвестпроекты.

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Строительство комбината — масштабный инвестпроект, реализуемый компанией «Группа «Илим». На возведение предприятия направлено 93 млрд рублей. Здесь планируется выпускать целлюлозу и тарный картон, производственная мощность предприятия составит 600 тыс. тонн продукции в год.

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Картоноделательная машина в Усть-Илимске уникальна. В Европе таких машин три, в России она единственная. И даже сейчас, когда «ёлка еще не наряжена», машина завораживает мощью, новизной, если хотите, особой красотой.

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Оборудование, построенное для выпуска картона, уникально. Оно рассчитано на работу со скоростью 1200 метров в минуту. В России еще нет машин такого класса. При этом оно позволяет использовать для производства картона древесину как хвойных, так и лиственных пород. С открытием комбината потребность в утилизации ранее невостребованной в производстве низкосортной лиственной древесины в регионе будет закрыта. Новый целлюлозно-картонный комбинат покроет практически все потребности в гофротаре как для покупателей из Китая, так и из восточных регионов России.

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Цех вакуумно-выпарных установок № 3.

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Содорегенерационный котёл № 4.

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Древесно-подготовительное производство.

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Очистные сооружения комбината.

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Идёт благоустройство территории завода.

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Реконструкция железнодорожной станции Промышленная, расположенной на промплощадке, проводится в рамках проекта «Строительство ЦКК в Усть-Илимске». Здесь строят дополнительные железнодорожные пути, обновляют инфраструктуру станции и расширяют погрузочно-разгрузочную площадку контейнерного терминала. Все это в итоге позволит увеличить пропускную способность Промышленной, ведь с запуском ЦКК грузооборот на ней значительно увеличится.

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В общем построено около девяти километров железнодорожного пути: четыре дополнительных приемоотправочных протяженностью более 1 километра каждый и четыре тупиковых пути — более 500 метров каждый. Почти на 9 тысяч квадратных метров расширена погрузочно-разгрузочная площадка контейнерного терминала. Еще здесь построят крытую площадку для отцепочного ремонта вагонов, где перед подачей под загрузку готовой продукцией вагоны будут ремонтировать и обшивать изнутри картоном.

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Усть-Илимский ЦКК — один из важнейших для России проектов. Новый комбинат — это то, что задумано и сделано людьми. И гордиться этим можно по праву.

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Для Усть-Илимска этот год юбилейный, городу исполняется 50 лет, 2023 год для Усть-Илимска ещё и год «большого пуска» и как обычно такие знаковые события тянут за собой развитие социальной сферы и городской среды.

В Усть-Илимске ведут капитальный ремонт Дворца культуры «Дружба».

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Это учреждение — центр культуры правобережной части города. В нём проходят все основные мероприятия Усть-Илимска, занимается большое количество коллективов самого разного возраста, очень много детей. Дворец культуры «Дружба» давно требовал ремонта. Работы по обустройству фасада, а также прилегающей территории рассчитаны на два года, их завершат в конце 2024 года. На это из областного бюджета выделено 260 миллионов рублей. Только на укрепление фундамента израсходовано 26 миллионов рублей, проведено 565 инъекций специального состава, заполнившего пустоты.

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После реконструкции здание в стиле необрутализм получит новый фасад.

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На главной городской площади ведётся реконструкция.

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В Усть-Илимске ведётся капитальный ремонт спортивного комплекса «Олимпиец». В настоящее время техническая готовность объекта составляет 60%, капитальный ремонт «Олимпийца» ведется с 2021 года по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».

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В настоящее время в спорткомплексе уже проведены плиточные работы в раздевалках и душевых малой чаши, большой чаши, саун, дальнего спортзала, административного крыла, подготовлены под покраску стены и потолок спортивного зала, промежуточного зала, установлено освещение в технических помещениях, в спортзале, в малой чаше, установлены витражи дальнего спортзала, проложены магистрали пожарного водопровода, канализации, холодного и горячего водоснабжения, системы отопления. Идет монтаж вентиляционной системы, уложен бордюр парковки и тротуарных дорожек, началась обшивка фасада здания. В целом на 2021-2023 годы предусмотрено финансирование капитального ремонта в сумме более 155 млн рублей из областного и местного бюджетов.

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Спортивно-молодежный центр «Притяжение» в Усть-Илимске будет открыт в сентябре 2023 года. Он разместится на базе здания бывшего Сибирского федерального университета и будет иметь статус муниципального учреждения. В декабре 2021 года здание было передано из федеральной собственности в муниципальную.

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Сейчас в здании идет ремонт. Первый этап работ завершён, молодежные сообщества уже ведут свою деятельность. Тордественное открытие центра состоится в сентябре этого года.Основная цель работы спортивно-молодежного центра — создание необходимых условий для всесторонней самореализации детей и молодежи, а также объединение молодежных организаций и активных молодых людей в одном пространстве с предоставлением муниципальных площадей для их размещения на безвозмездной основе. Также выделены пространства и для молодых предпринимателей.

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В Усть-Илимске построили скейт-парк. Он появился около крытого корта СК «Ангара Илим». Скейт-парк построила Группа «Илим» в рамках реализации благотворительного проекта «Илим Парк» по обустройству в нашем городе большого общественного пространства для отдыха горожан.

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Активно проходят ремонтные работы в Усть-Илимской городской поликлиники № 1. Здесь в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» проводится капитальный ремонт. На 2022 — 2023 годы на ремонтные работы в поликлинике направлено 78 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В 2023 году на продолжение ремонта из региональной казны выделено дополнительное финансирование в размере 40,2 млн рублей, средства рассчитаны на два года — до 2024. В настоящее время готовность объекта составляет 50%. Ремонт второго этажа будет завершён в августе, к концу года — третьего, в следующем году работы начнутся на четвёртом этаже и по проекту должны быть завершены до 1 декабря 2024 года.

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Дорога Братск-Усть-Илимск включена в опорную сеть дорог Российской Федерации по поручению Президента. До 2028 года необходимо обеспечить её нормативное состояние не менее 85%, в настоящее время выполнено 25%. На текущий год запланированы работы по Братскому району с 58 по 66 км по замене асфальто-бетонного покрытия. Уже заключён контракт на участок с 66 по 73 км, это даст прирост 5% к общей протяжённости качественной дороги. Таким образом в текущем году ровность покрытия будет достигнута ещё на 9,5 км. Общий объём финансирования на 2024-2025 годы составит порядка 3 млрд. рублей, из них более 1 млрд рублей из федерального бюджета.

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Для обеспечения нового комбината сырьём «Илим» наращивает мощности: в Усть-Илимске создаются три дополнительные лесозаготовительные бригады и автоколонна лесовозного транспорта, приступил к работе еще один дорожно-строительный отряд, прокладывающий лесные магистрали. Для оснащения новых производственных подразделений приобретается лесозаготовительная, дорожная техника, лесовозы, а также техника для лесовосстановительных работ. Для доставки сотрудников на работу и обратно компания приобрела 47 новых автобусов — вместительных, комфортных, теплых.

Не может не радовать тот факт, что гильзы для намотки усть-илимского картона, а также клей, применяемый в его производстве, будут вырабатывать на месте — в Усть-Илимске, а не покупать за границей, как планировалось изначально. Как говорится, импортозамещение — в действии. Для Усть-Илимска этот факт — дополнительные рабочие места.

В статье использованы фото из открытых источников.

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