«ОДК-Авиадвигатель» при поддержке «Сколково» завершил проект системы управления эксплуатацией ГТУ

Предприятие «ОДК-Авиадвигатель» Объединенной двигателестроительной корпорации при грантовой поддержке «Сколково» завершило реализацию проекта единой системы управления эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом газотурбинных установок и газотурбинных электростанций.

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Общий бюджет проекта составил 94 млн рублей, из которых сумма гранта по федеральному проекту «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика» превысила 59 млн рублей.

«ОДК-Авиадвигатель» — ведущее конструкторское бюро — разработчик газотурбинных двигателей (ГТУ) для авиации, а также газотурбинных установок и электростанций для предприятий ТЭК. На данный момент в эксплуатации предприятия находится более 1200 ГТУ, требующих регулярного технического обслуживания и своевременного ремонта.

Программное обеспечение F5 PMM компании Factory5 позволит компании «ОДК-Авиадвигатель» непрерывно собирать и хранить обновляемую информацию об эксплуатации ГТУ, предоставлять оперативный доступ к истории изменений состояния оборудования, собирать сведения о выявленных и прогнозируемых неисправностях, а также выполненных техническом обслуживании и ремонте (ТОиР). Кроме того, программное обеспечение F5 EAM позволит автоматизировать процесс послепродажного обслуживание парка ГТУ.

«Мониторинг и прогнозирование состояния оборудования — задачи, которые на сегодняшний день решаются всеми ведущими предприятиями путем автоматизации процесса. Это позволяет существенным образом сократить издержки и продлить период эксплуатации основных фондов. Программа поддержки первого масштабного внедрения цифровых технологий стимулирует использование решений российских разработчиков и дает толчок к развитию российского ИТ-рынка», — отметила директор проектного офиса фонда «Сколково» Екатерина Столбова.

Ожидается повышение эффективности и снижение трудоемкости обслуживания энергоагрегатов с оплатой за фактически отработанный машино-час. По данным маркетингового анализа Factory5, проведенного совместно с «Ланит», общий прогноз выручки на горизонте пяти лет с начала проекта может составить более 1,6 млрд рублей от услуг по внедрению продукта и технической поддержки, а также от продаж лицензий на ПО, в том числе F5 EAM и F5 PPM как составной части платформ единой информационной среды управления эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом газотурбинных установок в энергетике.

«Промышленное оборудование нашей разработки очень востребовано у российских предприятий газо- и нефтедобычи. Удержание существующих позиций на рынке газотурбинного оборудования — важное направление деятельности компании. Кроме того, политика импортозамещения способствует повышению спроса на отечественное оборудование», — заявил начальник отделения летных испытаний и эксплуатации АО «ОДК Авиадвигатель» Илья Валетов.

Сумма гранта по федеральному проекту «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика» составила 59,6 млн рублей, а объем внебюджетного финансирования 34,3 млн рублей.