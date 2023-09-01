Суворовское военное училище открылось в Иркутске

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Это первое Суворовское училище в Сибирском федеральном округе. Оно создано в историческом месте, поэтому здесь проведён большой объём реставрационных работ, плюс возведены новые объекты. Военные строители справились с такими непростыми задачами.

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Параллельно со строительством училища администрация города, со своей стороны, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» провела ремонт дорожного полотна по аллее генерала Калицова. Восстановлена ливневая канализация, обустроен тротуар, отремонтировано освещение, сделано ограждение и высажены хвойные деревья. Помимо этого, на фасады двух домов нанесены муралы на авиационную тематику. Рядом также создан Курсантский сквер. Работы проведены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды.

© irkutskmedia.ru

После закрытия Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) его бывшая территория более 10 лет приходила в запустение. Те местные жители, чьи жизни неразрывно связаны с училищем, 10 лет с болью наблюдали, как на их глазах рушится некогда благополучный район областного центра.

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

Сейчас в училище заселилось 180 ребят — будущих воспитанников. Суворовцы будут заниматься в 5-х, 6-х, 7-х классах. В целом образовательная организация рассчитана на 420 человек. Последующие годы здесь будут набирать только в пятые классы.

© irkutskmedia.ru

На территории училища построены спальный корпус, столовая, проведена реконструкция основного здания, где размещены актовый зал, учебные классы, обустроены площадки для занятия спортом. На внутреннем дворе установлен на постамент самолет Су-30.

© irkutskmedia.ru

На центральной аллее представлены 14 бюстов героев-лётчиков — уроженцев региона, из них 12 Героев Советского Союза и два Героя Социалистического Труда: это авиационные конструкторы Николай Камов и Михаил Миль.

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

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