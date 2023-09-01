Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

Суворовское военное училище открылось в Иркутске

 © irkutskmedia.ru

Это первое Суворовское училище в Сибирском федеральном округе. Оно создано в историческом месте, поэтому здесь проведён большой объём реставрационных работ, плюс возведены новые объекты. Военные строители справились с такими непростыми задачами.

 © irkutskmedia.ru

Параллельно со строительством училища администрация города, со своей стороны, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» провела ремонт дорожного полотна по аллее генерала Калицова. Восстановлена ливневая канализация, обустроен тротуар, отремонтировано освещение, сделано ограждение и высажены хвойные деревья. Помимо этого, на фасады двух домов нанесены муралы на авиационную тематику. Рядом также создан Курсантский сквер. Работы проведены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды.

 © irkutskmedia.ru

После закрытия Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) его бывшая территория более 10 лет приходила в запустение. Те местные жители, чьи жизни неразрывно связаны с училищем, 10 лет с болью наблюдали, как на их глазах рушится некогда благополучный район областного центра.

 © irkutskmedia.ru

 © irkutskmedia.ru

Сейчас в училище заселилось 180 ребят — будущих воспитанников. Суворовцы будут заниматься в 5-х, 6-х, 7-х классах. В целом образовательная организация рассчитана на 420 человек. Последующие годы здесь будут набирать только в пятые классы.

 © irkutskmedia.ru

На территории училища построены спальный корпус, столовая, проведена реконструкция основного здания, где размещены актовый зал, учебные классы, обустроены площадки для занятия спортом. На внутреннем дворе установлен на постамент самолет Су-30.

 © irkutskmedia.ru

На центральной аллее представлены 14 бюстов героев-лётчиков — уроженцев региона, из них 12 Героев Советского Союза и два Героя Социалистического Труда: это авиационные конструкторы Николай Камов и Михаил Миль.

 © irkutskmedia.ru

 © irkutskmedia.ru

 © irkutskmedia.ru

 © irkutskmedia.ru

 © irkutskmedia.ru

 © irkutskmedia.ru

 © irkutskmedia.ru

 © irkutskmedia.ru

 © irkutskmedia.ru

 © irkutskmedia.ru

 © irkutskmedia.ru

Видео-презентация
Источник: https://irkutskmedia.ru/news/1574972/?from=48

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Иркутск, образование, школа
  • Нет аватара siberia2012
    01.09.2315:01:56

    Миль и Камов земляки оказывается, не знал. Богата земля сибирская на таланты    Удивительно что оба вертолётами занялись в итоге.

    Отредактировано: siberia2012~15:02 01.09.23
    #1268009
  • Нет аватара termometrix
    01.09.2315:32:50

    В добрый путь!

    https://vskmo.r...1/v-dobryj-put/

    #1268013
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,