Суворовское военное училище открылось в Иркутске
Это первое Суворовское училище в Сибирском федеральном округе. Оно создано в историческом месте, поэтому здесь проведён большой объём реставрационных работ, плюс возведены новые объекты. Военные строители справились с такими непростыми задачами.
Параллельно со строительством училища администрация города, со своей стороны, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» провела ремонт дорожного полотна по аллее генерала Калицова. Восстановлена ливневая канализация, обустроен тротуар, отремонтировано освещение, сделано ограждение и высажены хвойные деревья. Помимо этого, на фасады двух домов нанесены муралы на авиационную тематику. Рядом также создан Курсантский сквер. Работы проведены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды.
После закрытия Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) его бывшая территория более 10 лет приходила в запустение. Те местные жители, чьи жизни неразрывно связаны с училищем, 10 лет с болью наблюдали, как на их глазах рушится некогда благополучный район областного центра.
Сейчас в училище заселилось 180 ребят — будущих воспитанников. Суворовцы будут заниматься в 5-х, 6-х, 7-х классах. В целом образовательная организация рассчитана на 420 человек. Последующие годы здесь будут набирать только в пятые классы.
На территории училища построены спальный корпус, столовая, проведена реконструкция основного здания, где размещены актовый зал, учебные классы, обустроены площадки для занятия спортом. На внутреннем дворе установлен на постамент самолет Су-30.
На центральной аллее представлены 14 бюстов героев-лётчиков — уроженцев региона, из них 12 Героев Советского Союза и два Героя Социалистического Труда: это авиационные конструкторы Николай Камов и Михаил Миль.
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01.09.2315:01:56
01.09.2315:32:50