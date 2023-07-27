КАМАЗ поставил в Подмосковье 329 автобусов

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КАМАЗ завершил поставку 329 автобусов по контракту, заключенному с крупнейшим пассажироперевозчиком Московской области АО «Мострансавто».

КАМАЗ поставил заказчику 329 рестайлинговых пригородных автобусов НЕФАЗ 5299-31-52 в установленные контрактом сроки. Практически все автобусы уже вышли на маршруты Подмосковья и обслуживают 50 из 57 городских округов Московской области. Таким образом, большинство жителей Московской области могут пользоваться современными комфортабельными автобусами «НЕФАЗ».

Модернизированная пассажирская техника не так давно пополнила продуктовый портфель компании. Рестайлинговые пригородные автобусы «НЕФАЗ» отличает наличие накопительной площадки и аппарели для перевозки маломобильных пассажиров. Модель комплектуется автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской, что обеспечивает плавность хода, комфорт и маневренность. Неизменным остается экологичность и безопасность, последнее обеспечивается прочным стальным каркасом кузова с боковыми панелями из композитного материала, которые гарантируют высокий эксплуатационный ресурс и пассивную безопасность. Пассажировместимость автобуса 86 человек, предусмотрено 36 мест для сидящих пассажиров и место для инвалида-колясочника. Для «Мострансавто» автобусы выполнены в соответствии с окраской транспорта Подмосковья. Автобусы также оснащены телематическим оборудованием, повышающим комфорт и безопасность транспортного средства: системой кондиционирования, видеонаблюдения, информирования пассажиров, диспетчеризации и бесконтактной оплаты проезда.

АО «Мострансавто» является одним из крупнейших пассажироперевозчиков Подмосковья. Предприятие охватывает своей деятельностью Московскую область, пригородные автобусные маршруты Москвы, а также сопредельные регионы: Тульскую, Владимирскую, Ярославскую, Рязанскую и Тверскую области. Ежедневно транспортом пользуются около 1,5 млн человек, и в будущем пассажиропоток будет только расти. В связи с этим в регионе проводится регулярное обновление автобусного парка. Со своей стороны КАМАЗ, отвечая на запросы потребителей, продолжает развивать линейку пассажирского транспорта. С учетом современных реалий компания выводит на рынок новые модели и модификации на санкционно устойчивой базе, которые востребованы в российских регионах.