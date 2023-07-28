ГТЛК поставила 70 автобусов в Курск по инвестпроекту с использованием средств ФНБ

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила 70 автобусов в Курск в рамках инвестпроекта по масштабному обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В соответствии с контрактом ГТЛК передала 70 автобусов VOLGABUS (51 средней вместимости и 19 большой вместимости) для работы на городских маршрутах в Курске. Поставка осуществлена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обновление подвижного состава один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

С 2022 года ГТЛК передала перевозчикам Курска 135 ед. городского пассажирского транспорта. В 3 квартале 2023 года планируется дополнительно подписать контракт на поставку еще 95 автобусов в Курск в рамках инвестпроекта с использованием средств ФНБ.

Инвестпроект по обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств ФНБ утвержден Правительством Российской Федерации в январе 2023 года. Проект предусматривает поставку российским транспортным компаниям 4130 ед. автобусов в 2023-2024 гг. На его реализацию планируется направить 73,3 млрд рублей, из которых 44 млрд рублей приходится на средства ФНБ и 29,3 млрд рублей — на заемное финансирование.