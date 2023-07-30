В Москве и Подмосковье разработаны роботы для дробления горных пород

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— В Москве разработан 30-тонный робот для горной промышленности

Установка измельчает крупные куски проды при добыче руд, в том числе золотых, железных, никелевых, и оснащена дистанционным управлением: системой защиты от столкновений и ударов, системой автоматической парковки.

Продукция столичного производителя поставляется во все регионы России, а также за рубеж. В ближайшее время три установки отправятся на крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана.

К сожалению предприятие, где изготовлена машина, не уточняется.

— В Жуковском разработали образец комплекса управления дробления горной породы

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Компания «Феникс-ТУЛС» на базе Жуковского Технологического Центра разработала экспериментальный образец программно-аппаратного комплекса по управлению бутобоем — агрегатом для дробления горной породы.Комплекс позволяет полностью автоматизировать процессы дробления камней в условиях шахты без привлечения оператора.

«Для реализации единой интеллектуальной системы автоматизации процесса работы и управления были разработаны и использованы алгоритмы двух- и трехмерного машинного зрения с применением технологий искусственного интеллекта, методы цифрового управления, а также передовые технологии цифровизации управления гидравлическим манипулятором»,

— пояснил генеральный директор ООО «Феникс-ТУЛС» Дмитрий Федотов.

Система позволяет обнаруживать наличие крупных фрагментов горнорудной массы размером более 750 на 750 мм, определять их координаты с точностью не хуже 50 мм, обеспечивать позиционирование пики с точностью до 30 мм и обеспечивать режим дробления камней с задержкой не более полутора секунд.

Также была разработана уникальная система защиты лидаров — технологии измерения расстояний путем излучения света — с двухфакторной системой очистки, обеспечивающей бесперебойную работу в условиях крайне агрессивной среды на руднике.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) выполнены при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В качестве заказчика выступило ПАО «АЛРОСА», на руднике которого будут первыми внедрены и адаптированы образцы.

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