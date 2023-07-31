На трассе Р-242 началась укладка верхнего слоя асфальтобетона

Дорожники приступили к укладке верхнего слоя покрытия на участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, входящей в состав маршрута Казань — Екатеринбург.

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Укладка асфальтобетона началась с 218 километра трассы в направлении Екатеринбурга. На участке круглосуточно работают 2 звена: 2 асфальтоукладчика, 6 катков, 16 самосвалов, 2 перегружателя и более 50 человек в каждую смену.

Асфальтобетонный завод, выпускающий смесь, расположен рядом с местом производства работ на 217 километре автодороги, его производительность составляет 120 тонн в час.

В рамках капитального ремонта планируется расширить до четырех полос 113 километров трассы, из которых 20 километров было введено в эксплуатацию в прошлом году. До конца года работы будут завершены еще на 40 километрах.

Помимо работ на основном ходу автодороги капитальный ремонт будет выполнен на 14 искусственных сооружениях. Все они в разной степени готовности: на мостах и путепроводах ведутся буровые работы, устраиваются новые опоры и подпорные стены, укладывается гидроизоляция и слои дорожной одежды на пролетных строениях.

На капитальном ремонте участков трассы задействовано 1000 человек и 370 единиц техники, которые работают круглосуточно. Все работы на участках автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области будут завершены в 2024 году.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru