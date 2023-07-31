Янтарный комбинат поставил первую партию сырья по новому контракту с янтарным кластером

Калининградский янтарный комбинат выполнил первую отгрузку по новому контракту с янтарным кластером.

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Соглашение с Ассоциацией «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» заключено в июле и предполагает поставку комбинатом 10 тонн янтаря ситовых фракций до конца 2023 года.

Ключевое условие соглашения — стопроцентная переработка сырья в регионе. Первые 2,5 тонны сырца уже поступили заказчику.

К ситовой фракции относится янтарь, прошедший на этапе механической сортировки через систему фильтрации. Ширина каждого отсеянного таким образом образца не превышает 23 мм.

«Первый контракт был выполнен в полном объеме, опыт признан успешным. Весь приобретенный кластером янтарь переработан в полуфабрикат и готовую продукцию. Прямой оптовый контракт — это достаточно удобный механизм обеспечения производственных потребностей переработчиков области. В отличие от биржи или аукционов, которые в какой-то степени являются лотереей, прямой контракт дает гарантии, что, во-первых, янтарь ты точно купишь и никто тебя не обыграет, а во-вторых, купишь по конкретной фиксированной цене. В рамках нового договора с комбинатом нами приобретается ситовая фракция — наиболее востребованная на сегодняшний день», — прокомментировал руководитель Ассоциации «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» Антон Федосов.

Впервые комбинат заключил оптовый контракт не просто с отдельным переработчиком, а промышленным кластером, который объединяет около 40 производителей продукции из янтаря, в 2021 году. Формат такой поставки был разработан по предложению властей региона для ограничения возможности перепродажи сырья. В коллективной закупке по первому контракту участвовали 17 компаний.

«Весь объем янтаря будет отгружен до конца года. Следующая поставка запланирована на середину сентября. Уже сейчас мы начинаем принимать от кластера заявки на 2024 год, чтобы зарезервировать необходимый объем сырья. Действующий контракт направлен на поддержку переработчиков и является единственным прямым контрактом комбината с покупателями сырья. Согласно торгово-сбытовой политике комбината добытый на предприятии янтарь реализуется через открытые конкурсные торговые процедуры — на бирже „Санкт-Петербург“ и в ходе аукционов», — пояснил руководитель службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максим Ломакин.

На биржевой площадке комбинат реализует порядка 500 тонн янтаря в год на сумму более 3 млрд рублей. На бирже выставляется на продажу в среднем 3-5 тонн камня различных фракций в день. В текущем году запланировано 11 аукционов для переработчиков. Очередные, седьмые по счету, торги для малого и среднего бизнеса пройдут на комбинате 11 августа.