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Информационные технологии

«Роснефть» запустила в Архангельской области бесконтактную оплату топлива

«Роснефть» продолжает развитие сотрудничества с цифровым сервисом Яндекс Заправки для оплаты топлива.

 © www.rosneft.ru

В августе сервис стал доступен на 25 АЗС Компании в Архангельске и Архангельской области. Сеть АЗС «Роснефти» является крупнейшей розничной сетью в России с возможностью бесконтактной оплаты.

Яндекс Заправки интегрированы в Яндекс Карты и Навигатор, а также доступны в отдельном приложении. Сервис информирует пользователя о видах и стоимости топлива на каждой АЗС, а также позволяет построить маршрут до автозаправочной станции. Автомобилисты могут выбрать номер колонки, марку топлива и его объем, а также оплатить заправку дистанционно через мобильный телефон. Сервис доступен и для корпоративных клиентов, в том числе водителей, сотрудничающих с Яндекс Такси.

Водители могут копить баллы программы лояльности «Семейная команда» розничной сети «Роснефть», оплачивая топливо через цифровой сервис. Кроме того, автомобилисты с активной подпиской Яндекса смогут копить и тратить баллы Плюса, заправляясь на АЗС сети.

Один из основных приоритетов розничного бизнеса Компании — развитие удобного клиентского сервиса. «Роснефть» продолжает внедрять цифровые решения в розничном бизнесе для увеличения скорости и повышения качества обслуживания клиентов.

Ранее «Роснефть» совместно с Всероссийским банком развития регионов (ВБРР) внедрила способ оплаты топлива и сопутствующих товаров через «Систему быстрых платежей» (СБП). Компания первой в России запустила сервис оплаты топлива для корпоративных клиентов через собственное мобильное приложение «РН-Карт». Это позволило отказаться от пластиковых карт и оплачивать заправку топливом без подключения к сети интернет. Мобильное приложение «РН-Карт» создано на основе собственных разработок «Роснефти», ключевым преимуществом которого являются безопасность и удобство клиентов.

Развитие цифровых сервисов и повышение качества обслуживания клиентов — приоритетная цель розничной сети «Роснефть» для развития внутреннего туризма. В июле 2023 года «Роснефть» совместно с Правительством Архангельской области представили проект «Дорога на Русский Север». Разработанный специально для автопутешественников маршрут пролегает по знаковым и живописным местам региона. На пути расположены 13 автозаправочных комплексов «Роснефти», где туристы могут заправить автомобиль гарантированно качественным топливом, комфортно отдохнуть в кафе и приобрести необходимые в дороге товары.

Справка:

«Роснефть» располагает одной из крупнейших сетей розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса Компании охватывает 61 регион во всех федеральных округах РФ.
Источник: https://www.rosneft.ru/press/news/item/215233/

информационные технологии, заправка топливом, Яндекс Заправки, Роснефть, Архангельская область
  • Alexander V Alexander V
    01.08.2315:27:27

    На заправку всё равно ехать. Что я телефон поднесу к терминалу, что в приложении это сделаю. Ничего не меняет.

    Отредактировано: Alexander V~15:39 01.08.23
    #1266332
    • Jorjio774 Jorjio774
      01.08.2319:07:59

      Яндекс.Заправки — это сервис, с помощью которого на АЗС можно оплачивать топливо в телефоне. С ним не нужно идти на кассу и ждать в очереди. А если на станции есть свободный заправщик — то и из машины выходить не придётся

      #1266349
      • Alexander V Alexander V
        01.08.2323:10:25

        Терминал оплаты необязательно должен быть где-то далеко. Или вы ни разу не платили не выходя из машины?

        #1266371
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