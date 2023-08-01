Луганский «Юнис» выходит на 1 млн радиаторов в год

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Работающее в ЛНР предприятие по производству алюминиевых радиаторов отопления и алюминиевого профиля «Юнис» увеличило загруженность производственных мощностей с 25% до 55% после вхождения ЛНР в состав Российской Федерации. Об этом сообщил директор ООО «Юнис» Ростислав Смирнов.

Он уточнил, что максимальная мощность ООО «составляет два миллиона секций радиаторов в год».

«Сейчас производим порядка миллиона секций в год, которые реализуются на территории России, в том числе в Луганской Народной Республике», — сказал Смирнов.

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Он отметил, что предприятие «Юнис» является «единственным производителем радиаторов биметаллических и алюминиевых на новых территориях России».

После вхождения ЛНР в состав Российской Федерацией «предприятие получило огромные возможности».

«Мы стали на один уровень практически с российскими производителями. Это грандиозное расширение рынка сбыта: продукция нашего предприятия сейчас представлена в таких крупных городах как Москва, Волгоград, Самара и Ростов-на-Дону», — проинформировал Смирнов.

«Поэтому мы надеемся, что мы будем активно участвовать во всех проектах, которые будут проходить на этих территориях, и мы в связи с этим ведем переговоры с властями. В данный момент ведём активные переговоры с федеральными властями, властями Луганской Народной Республики для участия в инвестиционных проектах по восстановлению жилого фонда ЛНР. Мы надеемся к концу года увеличить производство примерно в два — три раза в связи с этими проектами. Также на пять лет у нас есть инвестиционная программа в размере 2,3 миллиарда рублей, что позволит нам увеличить производство, а также наладить новые рынки сбыта на территории Российской Федерации», — добавил руководитель ООО.

Ранее «Юнис» стал одним из участников Петербургского международного экономического форума. На стенде была представлена продукция фирмы — алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления и алюминиевые профили различного назначения, также посетители могли получить всю техническую и справочную информацию.

© storage.lug-info.com

© storage.lug-info.com

© storage.lug-info.com

© storage.lug-info.com

© storage.lug-info.com

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