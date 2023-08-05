Россия наращивает производство гелия

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Россия в 2024 году может войти в тройку ведущих мировых производителей гелия и в ближайшие годы стать крупнейшим поставщиком этого продукта на мировой рынок.

В прошлом году выпуск гелия осуществлялся только на Оренбургском гелиевом заводе («Газпром переработка») и составил 3,7 млн куб. м. Отмечается, что на предприятии выпуск гелия планомерно сокращается. Это обусловлено снижением объемов добычи и переработки гелиеносного газа Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения и увеличением переработки газа Карачаганакского газоконденсатного месторождения, не содержащего гелия.

В мае текущего года начались пробные пуски установки по производству жидкого гелия на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении Иркутской нефтяной компании. Производительность линии — 7,5 млн куб. м. Сейчас установка работает в тестовом режиме. Суммарно в первой половине 2023 года произведено порядка 2,3 млн куб. м гелия, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Однако основной прирост производства гелия в ближайшие годы произойдет за счет Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» в Амурской области. Первая технологическая линия Амурского ГПЗ была введена в работу в июне 2021 года, вторая — в сентябре 2021 года. Синхронно со второй линией была запущена первая из трех установок выделения, сжижения и затаривания гелия мощностью 20 млн куб. м в год, связанная с первыми двумя линиями ГПЗ. Ожидается, что после выхода на проектную мощность завод будет производить 60 млн куб. м гелия в год.

Для сравнения: в 2022 году мировое производство гелия составило 160 млн кубометров.

Гелий используется в атомной промышленности, в космических технологиях, в производстве деталей мобильных телефонов, полупроводников, жидкокристаллических экранов, оптических волокон, вычислительной и измерительной техники, для охлаждения ядерных реакторов и в других областях.

Благодаря низкой температуре кипения и уникальной сверхтекучести гелий активно применяется в криогенных системах. Порядка 28% мирового спроса на «солнечный» газ приходится на сферу производства и эксплуатации медицинской техники, где жидкий гелий используется для охлаждения сверхпроводящих магнитов в аппарате МРТ.

Еще 18% мирового потребления гелия приходится на разные виды сварочных работ, 15% - на сферу электроники, в том числе для охлаждения во время производства экранов гаджетов и при создании оптического волокна. Сверхтекучесть гелия позволяет использовать этот газ для поиска утечек в трубопроводах и котлах, а его легкость — для закачки в баллоны для метеозондов и аэростатов. Кроме того, гелий используется в геологии для определения глубоких разломов, изучения глубинных недр Земли и поиска геотермальных источников.

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