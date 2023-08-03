Участок МСД в Москве от Котляковской улицы до Ступинского проезда открылся для транспорта

© msknovosti.ru

Строительство участка южного направления МСД от Котляковской улицы до МКАД было начато в ноябре 2019 года и в основном завершено в июле 2023 года — на пять месяцев раньше контрактного срока.

Шестиполосная трасса длиной порядка восьми километров (по прямой, без учета съездов на прилегающие улицы).

© msknovosti.ru

Берет начало в районе Котляковской улицы, далее пересекает Южную рокаду (Кантемировскую улицу), Кавказский бульвар, Севанскую улицу, пути Павелецкого направления МЖД (МЦД-5), улицу Подольских Курсантов, пути МЦД-2 и доходит до МКАД.

© msknovosti.ru

В составе нового участка МСД от Южной рокады до МКАД построено две эстакады основного хода общей протяженностью 1,5 километра — через ж/д пути МЦД в районе станции «Покровское» со съездами на улицу Дорожная, а также в районе станции «Красный Строитель». На пересечении с путями Павелецкого направления МЖД возведен тоннель длиной 46 метров. Сооружено четыре путепровода общей протяженностью порядка 700 метров. Всего построено и реконструировано 13,5 километра дорог.

© msknovosti.ru

Для пешеходов возведено три подземных перехода. Кроме того, выполнено благоустройство прилегающей территории. С целью снижения уровня шума в районе Покровского парка и вдоль улицы Бехтерева установлены защитные экраны протяженностью 3 километра.

До конца 2023 года планируется завершить строительство подземного перехода в районе дома 13, корпус 1 по ул. Бехтерева и реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью 6,1 километр.

© msknovosti.ru

Как сообщает пресс-служба, путь из района Москворечье-Сабурово в Бирюлево Западное по МСД станет на треть быстрее, уменьшится время в пути на МКАД (внешняя сторона) — на 5%, Варшавском шоссе в центр — на 7%, улице Подольских Курсантов — на 6%, улице Липецкая — на 9%. В среднем экономия времени в пути составит до шести минут.

Новый участок МСД снизил нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть, включая Варшавское и Каширское шоссе, улицы Дорожная, Липецкая и Подольских Курсантов, сократив перепробег автотранспорта и снизив время поездок по городу.

© msknovosti.ru