В Перми начато серийное производство шламовых насосных агрегатов

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«Кайрос Инжиниринг» начал производить насосное оборудование, а также центробежные насосы и агрегаты на их базе.

Оборудование предназначено для перекачивания высокоабразиванных жидких сред, задействованных в производственных процессах на предприятиях химической промышленности, горно-обогатительных комбинатах.

Оборудование производится на основе крупноузловой сборки на производственной площадке в Перми. При этом более 50% комплектующих имеют отечественное происхождение. Производимое оборудование прошло сертификацию. Получена декларация Евразийского экономического союза о соответствии требованиям ТР ТС 010\2011 о безопасности машин и оборудования.

Насосные агрегаты, произведенные в Перми, уже поставлены группе компаний УСМ-Холдинг для завода по производству цемента (входящего в ТОП отечественных производителей цементной продукции). Эксперты «Кайрос Инжиниринг» разработали индивидуальное техническое решение под задачу Заказчика, произвели и поставили оборудование.В настоящее время разрабатывается каталог доступных для заказа моделей агрегатов. насосы Кайрос Инжиниринг © kairoseng.ru

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«В части общепромышленных насосов, используемых в ЖКХ, исторически много отечественных производителей. Поэтому здесь нет проблем. Просто раньше они занимали меньшую долю рынка. А вот если мы говорим о более технологически сложном оборудовании — химические, шламовые насосы — здесь пока ситуация совершенно иная. Здесь требуется активный рост и развитие производства. Понимая высокую потребность Заказчиков в этой области, мы локализовали производство шламовых насосов. Важно отметить, что все комплектующие насосных агрегатов — кроме самого насоса — производятся в России. У нас есть линейка производимого оборудования. Наша задача — производить прямые аналоги зарекомендовавших себя ранее на рынке агрегатов. И мы стоим сейчас у истоков формирования отечественного рынка производства промышленных насосов», — рассказал Роман Котельников, генеральный директор «Кайрос Инжиниринг».