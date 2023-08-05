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Энергетика и ТЭК

На Восточном полигоне усилили ещё три тяговые подстанции

 © gudok.ru

На участке Восточного полигона Междуреченск — Тайшет, соединяющего Западную и Восточную Сибирь, модернизировали сразу три тяговые подстанции: Мана, Курагино и Кравченко.

Эти объекты обеспечивают энергоснабжение самых сложных горно-перевальных участков с большим количеством подъёмов и спусков, в том числе девять железнодорожных тоннелей.

Во время реконструкции подстанции практически построили заново. Здесь установили новое электротехническое оборудование, смонтировали современные мощные трансформаторы и подключили устройства микропроцессорной защиты. Теперь объектами можно управлять дистанционно.

Благодаря усилению тягового энергоснабжения по этому сложному участку смогут ходить мощные локомотивы, способные возить составы массой 7100 тонн, а интервал попутного следования сократится с 20 до 8 минут.
Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1642827

тяговые подстанции, Восточный полигон
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