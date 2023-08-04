«Русская механика» запустила производство новой линейки квадроциклов

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Современные квадроциклы, которым не страшны ни тяжелое бездорожье, ни болота, ни сугробы — результат крупного инвестиционного проекта стоимостью 130 млн рублей и пример эффективного взаимодействия власти и бизнеса. 25 млн от общей суммы составила поддержка Фонда регионального развития Ярославской области, остальные деньги — вклад самого предприятия.

Для создания нового семейства снегоболотоходов на заводе провели полную модернизацию производственных участков. Большая часть средств потребовалась на закупку высокотехнологичного оборудования, которое позволяет осуществлять более точную автоматическую резку, гибку и сварку круглых и профильных металлических труб для изготовления рам новых машин. Параллельно с людьми в цехах трудятся роботы.

Три новых станка заменили собой 10 старых — это обеспечит наименьшее время изготовления, а также повысит точность и качество деталей. А специальные программы переподготовки кадров позволяют маневрировать персоналом внутри предприятия. Кстати, на РМ трудятся сотрудники не только из Рыбинска, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Мюнхена.

По словам начальника производства Алексея Солодова, за свою десятилетнюю жизнь квадроцикл РМ претерпевал изменения, но в новой модели специалистам удалось добиться принципиального отличия всей конструкции и технических характеристик.

Как отметил шеф-дизайнер компании, выпускник Строгановки Евгений Жуков, создавая новую модель, специалисты прислушались к отзывам пользователей внедорожной техники, в том числе пилотов команды RM SPORT с соревнований, учли их замечания и пожелания.

Полноприводный мотовездеход, полностью разработанный методом цифрового моделирования, благодаря конструкторам, технологам и дизайнерам «похудел» на 20 килограммов и получился самым «русским» в линейке РМ. По словам Леонида Можейко, для его производства используются отечественные материалы, в том числе и светотехника, которую ранее поставляли из-за рубежа. Теперь только 15% комплектующих машины — импортные.

— Низкий удельный вес импортных запчастей — принципиально важный момент, — подчеркивает Михаил Евраев. — Инвестиционный проект позволяет выполнить одну из основных задач главы государства — импортозамещение. Радует, что в регионе есть предприятия, которые развиваются с такой скоростью, выпускают новые виды продукции, создают рабочие места. Их хочется поддерживать. Безусловно, сотрудничество с РМ мы продолжим. В этом году на ПМЭФ нами подписано инвестиционное соглашение по производству двигателей для квадроциклов и снегоходов. Проект стоимостью 2,2 млрд рублей будет реализован до 2030 года и позволит создать не менее 70 рабочих мест. Уже в 2026 году планируется начать серийное производство 4-тактных малокубатурных двигателей объемом более 30 тысяч штук в год.