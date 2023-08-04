Рыбинская «Комета» выходит на линию между Анапой и Геленджиком
5 августа морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160, построенное на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), выходит на регулярный рейс морского пассажирского сообщения между Анапой и Геленджиком.
Маршрут, связывающий Анапу с другими курортами по морю, возобновляется после длительного перерыва.
Справка:
Комета 120М — тип морских пассажирских судов на подводных крыльях (СПК) проекта 23160 предназначено для перевозки до 120 пассажиров в прибрежной морской зоне со скоростью до 35 узлов (65 км/ч). Судно, выходящее на линию, было заложено на «Вымпеле» в декабре 2017 года, спущено на воду 13 августа 2019 года.
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04.08.2318:20:48