На ЕВРАЗ ЗСМК производят уникальные трубы

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Такие не только на Западно-Сибирском металлургическом комбинате, но и в России появятся впервые. Диаметр труб — более 5 метров. Если три человека, как акробаты, встанут на плечи друг другу, как раз уместятся внутри. Вес каждой — 5-7 тонн.

Изделия такого размера ни одна машина и поезд не перевезут. Поэтому производство труб изготовители из Екатеринбурга развернули рядом со стройплощадкой серогазоочистки. Здесь два больших ангара: в первом производят заготовки из стеклонитей и специального химсостава, во втором — одевают их в металлический каркас.

Созданием таких труб занимаются только в теплое время года — полимеризация при отрицательных температурах невозможна. В октябре производство законсервируют, вернутся на площадку только в апреле следующего года. Завершить работы полностью планируют осенью 2024 года.