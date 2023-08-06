Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

Одна из крупнейших станций БАМа открылась после реконструкции

 © cdn.bfm.ru

В Бурятии после реконструкции открыли станцию Таксимо — одну из крупнейших на Байкало-Амурской магистрали.

Модернизация позволила увеличить пропускную способность объекта с 25 до 59 грузовых поездов в сутки.

Во время реконструкции железнодорожники построили три дополнительных и отремонтировали четыре действующих пути, уложили 13 стрелочных переводов, а также протянули 6 км контактной сети и 58 км новых линий связи. Развитие ж/д узла увеличит провозную способность на участках Лена — Таксимо с 37 до 40 млн тонн в год, Таксимо — Новая Чара — с 30 до 38 млн тонн.
Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1642961

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

БАМ, Восточный полигон
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,