Одна из крупнейших станций БАМа открылась после реконструкции

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В Бурятии после реконструкции открыли станцию Таксимо — одну из крупнейших на Байкало-Амурской магистрали.

Модернизация позволила увеличить пропускную способность объекта с 25 до 59 грузовых поездов в сутки.

Во время реконструкции железнодорожники построили три дополнительных и отремонтировали четыре действующих пути, уложили 13 стрелочных переводов, а также протянули 6 км контактной сети и 58 км новых линий связи. Развитие ж/д узла увеличит провозную способность на участках Лена — Таксимо с 37 до 40 млн тонн в год, Таксимо — Новая Чара — с 30 до 38 млн тонн.