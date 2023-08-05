На Зеленодольском заводе состоялся спуск на воду СПК «Муса Джалиль»

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4 августа на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького (входит в Судостроительную корпорацию «Ак Барс») торжественно спустили и передали АО «Флот Республики Татарстан» скоростное пассажирское судно на подводных крыльях (СПК) «Муса Джалиль» проекта 03830 «Метеор-2020». Об этом говорится в сообщении предприятия.

Судно названо в честь советского татарского поэта и журналиста, военного корреспондента, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Крестной матерью судна стала внучка поэта Татьяна Малышева.

«Муса Джалиль» является вторым судном проекта «Метеор-2020», построенным на Зеленодольском заводе для Татарстана. Торжественная церемония закладки теплохода состоялась на предприятии 28 февраля 2023 года с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Первый «Метеор-2020», получивший наименование в честь Героя Советского Союза Михаила Девятаева, был передан АО «Флот Республики Татарстан» в июне 2023 года.

В завершение церемонии генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» Александр Филиппов передал классификационное свидетельство и символический штурвал генеральному директору АО «Флот Республики Татарстан» Роману Лизалину.

Напомним, проект 03830 «Метеор-2020» разработан в проектном бюро «Си Тех». По данным завода-строителя, судно обладает рядом преимуществ относительно уже существующих СПК и отвечает всем международным требованиям по комфортности и безопасности. Ряд преимуществ обеспечивает модернизированная крыльевая система. Кроме того, особое внимание было обращено на улучшение условий обитаемости пассажиров и экипажа в течение длительных рейсов (8 и более часов).

Судно на подводных крыльях «Метеор-2020» проекта 03830 — справка

Длина — 36 м

Ширина — 11 м

Осадка на плаву — 2,02 м

Пасажировместимость — 122 чел.

Экипаж — 6 чел.

Скорость на тихой воде — 77 км/ч

Продолжительность рейса — 13 часов

Запас хода — 700 км