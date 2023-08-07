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Армия и Флот

«Калашников» сокращает трудоемкость изготовления АК-12 и увеличивает объемы его выпуска

При существующем росте объемов производства и ограниченном кадровом ресурсе в АО «Концерн «Калашников» внедрили ряд важных технологических процессов.

 © kalashnikovgroup.ru

Эти процессы позволят значительно сократить трудоемкость изготовления автомата АК-12.

По автоматной тематике основным изделием на заводе сегодня является АК-12. На его долю приходится более половины всего оружейного производства предприятия. До конца 2023 года концерну предстоит выполнить гособоронзаказ по этому изделию в рекордном объеме. План 2024 года предусматривает дальнейший рост его производства.

Необходимость модернизации автомата, выявленная в ходе СВО, потребовала от конструкторов и технологов поиска новых решений в области усовершенствования и видоизменения изделия. С этой целью департамент главного технолога и конструкторско-технологический центр разработали и внедрили на производстве ряд новых процессов.

«Задача выполнить гозоборонзаказ с учетом модернизации автомата и увеличения его эффективности будет исполнена в срок», — прокомментировал итоги работы за первое полугодие управляющий директор АО «Концерн «Калашников» Андрей Барышников.
Источник: https://kalashnikovgroup.ru/news/-k...2_i_uvelichivaet_obemy_ego_vypuska_

армия, вооружение, АК-12, Концерн «Калашников», Ростех
  • Макс Кнутов Макс Кнутов
    07.08.2314:39:07

    Не знаю, если каким-то чудом, этот сайт читают главы компании Калашникова: совместите ак12 с карабином (дробь) для борьбы с дронами, отдельно дробовик носить не удобно.

    #1266672
    • Нет аватара senima56
      07.08.2321:45:36

      Очевидно, надо подумать о «подствольном дробовике»!   

      #1266692
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