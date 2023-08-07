«Калашников» сокращает трудоемкость изготовления АК-12 и увеличивает объемы его выпуска
При существующем росте объемов производства и ограниченном кадровом ресурсе в АО «Концерн «Калашников» внедрили ряд важных технологических процессов.
Эти процессы позволят значительно сократить трудоемкость изготовления автомата АК-12.
По автоматной тематике основным изделием на заводе сегодня является АК-12. На его долю приходится более половины всего оружейного производства предприятия. До конца 2023 года концерну предстоит выполнить гособоронзаказ по этому изделию в рекордном объеме. План 2024 года предусматривает дальнейший рост его производства.
Необходимость модернизации автомата, выявленная в ходе СВО, потребовала от конструкторов и технологов поиска новых решений в области усовершенствования и видоизменения изделия. С этой целью департамент главного технолога и конструкторско-технологический центр разработали и внедрили на производстве ряд новых процессов.
«Задача выполнить гозоборонзаказ с учетом модернизации автомата и увеличения его эффективности будет исполнена в срок», — прокомментировал итоги работы за первое полугодие управляющий директор АО «Концерн «Калашников» Андрей Барышников.
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07.08.2314:39:07
07.08.2321:45:36