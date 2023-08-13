Завершен капремонт 79 км автомобильной дороги между Мелитополем и Бердянском в Запорожской области
Завершен капремонт почти 80 км автомобильной дороги между Мелитополем и Бердянском в Запорожской области. Уложено 264 тысячи тонн асфальтобетона. На двухполосной автомобильной дороге, которая является частью 359-километрового маршрута из Ростовской области в Крым, отремонтированы остановки, установлено свыше 800 дорожных знаков и нанесена разметка термопластиком.
Ранее дорожники Госкомпании «Автодор» капитально отремонтировали 17-ти километровый (16,7 км) обход Мелитополя Запорожской области. За два месяца заменили дорожное полотно, барьерное ограждение, нанесли разметку, обеспечив комфортные условия для пользователей.
- Дороги Новороссии
- В Ульяновской области открыли движение по левобережной развязке Президентского моста
- Ход реконструкции участка трассы «Президентской дороги» до Ялтинского кольца в Крыму
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!