Завершен капремонт 79 км автомобильной дороги между Мелитополем и Бердянском в Запорожской области

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Завершен капремонт почти 80 км автомобильной дороги между Мелитополем и Бердянском в Запорожской области. Уложено 264 тысячи тонн асфальтобетона. На двухполосной автомобильной дороге, которая является частью 359-километрового маршрута из Ростовской области в Крым, отремонтированы остановки, установлено свыше 800 дорожных знаков и нанесена разметка термопластиком.

Ранее дорожники Госкомпании «Автодор» капитально отремонтировали 17-ти километровый (16,7 км) обход Мелитополя Запорожской области. За два месяца заменили дорожное полотно, барьерное ограждение, нанесли разметку, обеспечив комфортные условия для пользователей.