ГТЛК завершила поставку в Улан-Удэ автобусов по нацпроекту БКД
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала в лизинг муниципальному унитарному предприятию г. Улан-Удэ «Городские маршруты» 14 автобусов большого класса VOLGABUS.
Поставка осуществлена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».
Всего по плану БКД на 2023 год ГТЛК передаст в лизинг по программе 383 ед. пассажирской техники в 13 городских агломерациях. К настоящему моменту уже поставлена вся техника в Тульскую, Пермскую, Уфимскую, Курскую, Рязанскую и Улан-Удэнскую агломерации.
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