Первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы разработаны и запущены в производство⁠⁠

Устройство должно заместить аналогичные изделия немецких брендов.

Ранее выпускаемое отечественное оборудование было рассчитано на высокое давление и большую производительность, что ограничивало его использование, поэтому предприятия закупали технику у зарубежных поставщиков.

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Изделия можно использовать в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности.

Высокоточные цифровые насосы-дозаторы компании VDK создают на отечественной электронно-компонентной базе. Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирование реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления.

Производственные мощности расположены на территории особой экономической зоны столицы на площадке «Печатники».

Ранее производство такого высокоточного оборудования, как цифровые насосы-дозаторы, было возможно только в Германии, США и Италии, но сегодня весь цикл локализован в России.