Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

На КМЗ разработали систему автоматизированного управления авиационного двигателя АИ20

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/MJa_p2twXjs

Капитальный ремонт газотурбинных двигателей АИ-20 — одно из направлений деятельности Кингисеппского машиностроительного завода. Сегодня мы на площадке КМЗ в Назии. Инженер-конструктор расскажет о собственной разработке КМЗ — системе автоматизированного управления авиационного двигателя АИ20.

00:17 как устроена система автоматизации

01:26 импортозамещение САУ

02:40 полностью отечественное оборудование

04:45 как снимаются параметры

07:10 где установят САУ разработанную специалистами КМЗ
Источник: https://youtube.com/@kmz_1

новости сегодня, актуальный новости, новости, новости промышленности, mashnews, АИ-25, ГТД-350, Як-40, АИ-9, Газотурбинный, Турбореактивный, паэс, аи20, гту, аи-20, запуск, электростанция, гтэс, паэс-2500, 2500, аишка, Ани, эс, передвижная, двигатель
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,