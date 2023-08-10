На КМЗ разработали систему автоматизированного управления авиационного двигателя АИ20
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/MJa_p2twXjs
Капитальный ремонт газотурбинных двигателей АИ-20 — одно из направлений деятельности Кингисеппского машиностроительного завода. Сегодня мы на площадке КМЗ в Назии. Инженер-конструктор расскажет о собственной разработке КМЗ — системе автоматизированного управления авиационного двигателя АИ20.
00:17 как устроена система автоматизации
01:26 импортозамещение САУ
02:40 полностью отечественное оборудование
04:45 как снимаются параметры
07:10 где установят САУ разработанную специалистами КМЗ
Источник: https://youtube.com/@kmz_1
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