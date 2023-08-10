На КМЗ разработали систему автоматизированного управления авиационного двигателя АИ20

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Капитальный ремонт газотурбинных двигателей АИ-20 — одно из направлений деятельности Кингисеппского машиностроительного завода. Сегодня мы на площадке КМЗ в Назии. Инженер-конструктор расскажет о собственной разработке КМЗ — системе автоматизированного управления авиационного двигателя АИ20.

00:17 как устроена система автоматизации

01:26 импортозамещение САУ

02:40 полностью отечественное оборудование

04:45 как снимаются параметры

07:10 где установят САУ разработанную специалистами КМЗ