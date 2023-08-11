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Агропром и пищевая промышленность

Выведен новый сорт озимой пшеницы c рекордной урожайностью

уборка урожаяуборка урожая © vremenynet.ru

В Орловской области селекционеры вывели новый сорт озимой пшеницы с очень высокой урожайностью — до 123 центнеров с гектара. Как проходила эта работа?

Очередной год и очередной рекорд: сорт озимой пшеницы Ермоловка удивляет своими показателями даже селекционеров. У него самая высокая урожайность.

Он появился в прошлом году в Орловской области и сразу начал бить рекорды. Сорт озимой пшеницы Ермоловка — достижение «Щелково Агрохим». Над его селекцией работали лучшие ученые компании. Здесь, в Орловской области — идеальный климат для его выращивания. Но культуру создавали так, чтобы она показывала хорошую урожайность и в других регионах.

«Здесь, на этом поле, мы будем убирать пшеницу Ермоловку — это новый сорт, названный в честь генерала Ермолова, который родом из Орловской области, — рассказывает генеральный директор АО „Щелково Агрохим“ Салис Каракотов. — Этот сорт показывает высокие результаты не только здесь, но и во многих регионах России, где испытывается как новый, находится в процессе регистрации, и мы надеемся, что к 2024 году получим регистрацию этого сорта».

Сорт побил еще один рекорд. В этом году получена не только самая высокая урожайность, но и максимальная продуктивность — около 123 центнеров с гектара. И это не предел, считают специалисты.

«На Орловщине рождается новый биотип озимой пшеницы, сорта высокотехнологичного направления для использования в сельхозпроизводстве, которые позволят реализовать потенциал на уровне 170-190, даже 200 центнеров с гектара. И эти сорта рождаются здесь — на орловской земле», — говорит директор Департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур АО «Щелково Агрохим» Александр Прянишников.

Сортов, над которыми работают в компании, немало. Здесь хотят сделать пшеницу, которая бы не имела конкурентов на мировом рынке. Так, чтобы аграрии могли больше зарабатывать, а значит, и получать дополнительные средства, которые можно направить на развитие хозяйства. Закупку современной техники — причем российской. То, что она качественная, показали и достижения прошлого года.

«Напомню, что в прошлом году у нас было два рекорда. Рекорд комбайновой уборки новым комбайном „Россельмаша“ „Тор 785“, который за 8 часов непрерывной работы убрал 45 га и 400 тонн пшеницы. Урожайность — 87,3 центнера. Одновременно был побит рекорд по уборке единичным комбайном и сами россельмашевцы убедились, что их комбайн великолепен», — говорит Салис Каракотов.

Все испытания проводят в опытном хозяйстве «Дубовицкое». Именно оно стало научно-техническим полигоном для «Щелково Агрохим». Количеству рекордов, которое установлено здесь, могут позавидовать аграрии со всего мира.

«Никто в мире никогда не устанавливал с одного хозяйства рекорды три года подряд», — поясняет эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет.

Но главное — это востребованность. Сортом Ермоловка уже заинтересовались многие хозяйства. Потенциальные покупатели приехали на регистрацию рекорда, чтобы обсудить контракты.

«Очень поразила пшеница сорта Ермоловка, я впервые увидел, когда в колоске еще до 5 зерен, это громадный потенциал, у нас хозяйство имеет потенциал в применении удобрений и средств защиты растений максимально технологичной системы. Этот сорт очень высокотехнологичный», — отмечает представитель «СПК Ширяева Г. И.» (Воронежская область) Александр Квасов.

Потребность в высокопродуктивных сортах пшеницы сегодня больше, чем могут предложить селекционеры. Но это временно, отмечают в компании — и работают над тем, чтобы насытить внутренний рынок.

https://www.ves...article/3496308

Источник: https://www.vesti.ru/finance/article/3496308

зерно, пшеница, селекция, сорт, Орловская область
  • alex4spb alex4spb
    11.08.2313:47:08

    Очень нужное дело!    

    Транснациональные производители семян (всякие там Monsanto и т. п.) пытаются весь мир подсадить на свои гибриды. А гибриды, в отличие от сортов, не позволяют воспроизводить семенной материал. И «туземцы», похерившие свои семеноводческие станции, вынуждены постоянно закупать семена у буржуев.

    Последствия думаю всем очевидны.

    Отредактировано: alex4spb~13:47 11.08.23
    #1267004
    • Аlex М Аlex М
      11.08.2320:39:04

      А главное, какие преимущества у ГМО пшеницы? Урожайность? Не. Устойчивость к сорнякам? Нет, они привыкают. Может к вредителям или вирусам? Нет, они адаптируются к монсантовским сортам. Больше клейковины лизина и тому подобного? Результаты ГМО пшеницы показывали плюсы лишь первые какие то годы, если статьи не врут. Так то я не особо могу подтвердить это, но слухи про снижение эффективности ГМО семян даже от поставщика — слухи есть

      #1267034
  • Нет аватара srozmirovich
    11.08.2315:02:22

    Интересная компания «Щелково Агрохим». Когда приватизировались — это была чистая агрохимия (пестициды, агрохимия). Но сейчас это уже и серьезное семеноводство и племенное животноводство. А почти год назад прошло сообщение, что они еще и фармацевтикой решили заняться: https://www.kom....ru/doc/5525355     Возможно, причина в том, что гендиректором компании является не просто «эффективный менеджер», а доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов

    #1267011
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    11.08.2316:46:24

    Россия становится все более самостоятельной в аграрном секторе экономики. Уход западных компаний раскрыл новые возможности в этом секторе.

    Не только российские семена, но и машины, удобрения, средства защиты. Да и суда для экспорта зерна своими же компаниями.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~20:16 11.08.23
    #1267014
    • alex4spb alex4spb
      11.08.2317:14:29

      не так-то просто их отсюда выгнать. недавно даже специальный закон приняли, для стимулирования развития семеноводства в России. по нему иноземные компании не могут иметь более 49% акций в совместных семеноводческих компаниях.

      а таковые у нас были ранее созданы благодаря «стараниям» ВШЭ.

      Отредактировано: alex4spb~17:16 11.08.23
      #1267017
      • Нет аватара termometrix
        11.08.2317:56:17

        Имхо, не надо обвинять ВШЭ во всех смертных грехах.Они поменяли некоторые свои взгляды и позиции.Скорее,расстались с больными иллюзиями.Потому что для Запада вообще не важно российский либерал и западник ли ты или российский патриот,сам факт того, что ты принадлежишь России или пришел из России для Запада означает, что тебя не должно быть на свете.Гитлер жестоко убивал советский народ, евреев и поляков не в соответствии с их политическими предпочтениями, они не имели никакого значения для нацизма.

        Хотя я тоже против полной открытости экономики и сверхдоверчивости, особенно в продовольственной сфере.Транснациональные корпорации преследуют свои экономические интересы, к сожалению, они тоже оказались вовлечены в западную политизацию экономических отношений.

        #1267022
    • Нет аватара Лексур
      11.08.2320:11:47

      Одна просьба, судНа-это что-то несуществующее. Всё же это называется суда.

      #1267031
  • Нет аватара termometrix
    11.08.2318:17:09

    "На Орловщине рождается новый биотип озимой пшеницы, сорта высокотехнологичного направления для использования в сельхозпроизводстве, которые позволят реализовать потенциал на уровне 170-190, даже 200 центнеров с гектара. И эти сорта рождаются здесь — на орловской земле"

        Впечатляет!

    Отредактировано: termometrix~18:17 11.08.23
    #1267026
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