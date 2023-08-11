Выведен новый сорт озимой пшеницы c рекордной урожайностью

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В Орловской области селекционеры вывели новый сорт озимой пшеницы с очень высокой урожайностью — до 123 центнеров с гектара. Как проходила эта работа?

Очередной год и очередной рекорд: сорт озимой пшеницы Ермоловка удивляет своими показателями даже селекционеров. У него самая высокая урожайность.

Он появился в прошлом году в Орловской области и сразу начал бить рекорды. Сорт озимой пшеницы Ермоловка — достижение «Щелково Агрохим». Над его селекцией работали лучшие ученые компании. Здесь, в Орловской области — идеальный климат для его выращивания. Но культуру создавали так, чтобы она показывала хорошую урожайность и в других регионах.

«Здесь, на этом поле, мы будем убирать пшеницу Ермоловку — это новый сорт, названный в честь генерала Ермолова, который родом из Орловской области, — рассказывает генеральный директор АО „Щелково Агрохим“ Салис Каракотов. — Этот сорт показывает высокие результаты не только здесь, но и во многих регионах России, где испытывается как новый, находится в процессе регистрации, и мы надеемся, что к 2024 году получим регистрацию этого сорта».

Сорт побил еще один рекорд. В этом году получена не только самая высокая урожайность, но и максимальная продуктивность — около 123 центнеров с гектара. И это не предел, считают специалисты.

«На Орловщине рождается новый биотип озимой пшеницы, сорта высокотехнологичного направления для использования в сельхозпроизводстве, которые позволят реализовать потенциал на уровне 170-190, даже 200 центнеров с гектара. И эти сорта рождаются здесь — на орловской земле», — говорит директор Департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур АО «Щелково Агрохим» Александр Прянишников.

Сортов, над которыми работают в компании, немало. Здесь хотят сделать пшеницу, которая бы не имела конкурентов на мировом рынке. Так, чтобы аграрии могли больше зарабатывать, а значит, и получать дополнительные средства, которые можно направить на развитие хозяйства. Закупку современной техники — причем российской. То, что она качественная, показали и достижения прошлого года.

«Напомню, что в прошлом году у нас было два рекорда. Рекорд комбайновой уборки новым комбайном „Россельмаша“ „Тор 785“, который за 8 часов непрерывной работы убрал 45 га и 400 тонн пшеницы. Урожайность — 87,3 центнера. Одновременно был побит рекорд по уборке единичным комбайном и сами россельмашевцы убедились, что их комбайн великолепен», — говорит Салис Каракотов.

Все испытания проводят в опытном хозяйстве «Дубовицкое». Именно оно стало научно-техническим полигоном для «Щелково Агрохим». Количеству рекордов, которое установлено здесь, могут позавидовать аграрии со всего мира.

«Никто в мире никогда не устанавливал с одного хозяйства рекорды три года подряд», — поясняет эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет.

Но главное — это востребованность. Сортом Ермоловка уже заинтересовались многие хозяйства. Потенциальные покупатели приехали на регистрацию рекорда, чтобы обсудить контракты.

«Очень поразила пшеница сорта Ермоловка, я впервые увидел, когда в колоске еще до 5 зерен, это громадный потенциал, у нас хозяйство имеет потенциал в применении удобрений и средств защиты растений максимально технологичной системы. Этот сорт очень высокотехнологичный», — отмечает представитель «СПК Ширяева Г. И.» (Воронежская область) Александр Квасов.

Потребность в высокопродуктивных сортах пшеницы сегодня больше, чем могут предложить селекционеры. Но это временно, отмечают в компании — и работают над тем, чтобы насытить внутренний рынок.

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