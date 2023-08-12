Иркутский завод полимеров: фотофакт

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Завод размером с Монако, жилой квартал на 3000 человек, крупнейший в мире реактор полимеризации — и всё это в тайге. Прямо сейчас на севере Иркутской области воплощают сложнейший проект — строят Иркутский завод полимеров от ИНК в Усть-Куте.

© 1baikal.ru

© 1baikal.ru

Совсем недавно на месте предприятия еще была непроходимая тайга. А сейчас это обширная территория в 200 гектаров с ангарами, многочисленными строительными лесами, окружающими трубы будущего завода, множеством техники, металлоконструкций и тысячами работающих людей.

© 1baikal.ru

Масштаб действительно поражает. На площадке развернулся целый мини-город, сейчас здесь не только строители, но и работники будущего завода. Объект готов более чем на 60%, и уже установлено различное оборудование для производства.

© 1baikal.ru

Интересно, что в Усть-Куте сейчас строится не только завод, но и маленький город. Иркутская нефтяная компания взяла на себя обязательство создать новый жилой микрорайон со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Комплекс возводится в черте города Усть-Кут, всего в 20 минутах езды от завода. Планируется, что в нем смогут жить 3000 человек — сотрудники нового предприятия и их семьи.

© 1baikal.ru

Помимо тех людей, которые уже сейчас работают на грандиозной стройке, завод примет ещё 1600 сотрудников, когда объект будет готов. Это технологи, инженеры-механики, энергетики, строители промышленного производства, операторы котельных, аппаратчики, машинисты и электромонтеры и многие другие специалисты рабочих профессий.

© 1baikal.ru

Кроме жилого комплекса, ИНК построит в Усть-Куте школу, два детсада, физкультурно-оздоровительный комплекс и культурно-досуговый центр, а также новый полигон ТКО.

© 1baikal.ru

Новый завод с сопутствующей инфраструктурой станет настоящим импульсом для развития экономики севера Иркутской области. Это действительно колоссальный проект по масштабу и объему инвестиций! Только вдумайтесь: в создание Иркутского завода полимеров в сумме будет вложено 300 миллиардов рублей, а нового микрорайона — 15 миллиардов.