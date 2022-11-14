В Прибайкалье продолжается реализация крупных инвестиционных проектов

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В Иркутской области реализуются масштабные инвестиционные проекты, причём, проекты в Усть-Куте, Байкальске и Усолье-Сибирском настолько глобальны, что способны повлиять на развитие не только Восточной Сибири, но и всей России.

Работы по откачке надшламовых вод из карт БЦБК выполнены в полном объеме.

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Работы по откачке и очистке надшламовых вод из карт-накопителей полигонов «Солзанский» и «Бабхинский» в 2022 году выполнены в полном объеме. Откачено 70 тыс. куб. м. Утечки опасных веществ в озеро Байкал больше нет.

В 2021 году на территории бывшего БЦБК был введен режим ЧС в связи с риском перелива надшламовых вод. Это могло привести к разрушению гидротехнических сооружений, попаданию значительных объемов шлам-лигнина на рельеф и загрязнению озера.

По поручению правительства Российской Федерации и в соответствии с принятыми решениями комиссии Иркутской области по чрезвычайным ситуациям, ФГУП «ФЭО», определенное исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда на территории Байкальского ЦБК, организовало работы по понижению уровня надшламовых вод на полигонах «Солзанский» и «Бабхинский».

В максимально сжатые сроки была подобрана технология очистки надшламовых вод до установленных показателей, закуплено и смонтировано необходимое оборудование. ФГУП «ФЭО» провел пусконаладочные работы оборудования локальных очистных сооружений, чтобы оценить, насколько заложенные проектные решения соответствуют фактическим параметрам оборудования. Все стадии технологического процесса очистки надшламовых вод были выведены на рабочий режим. З

В особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» (г.Байкальск) зарегистрировался новый резидент, теперь их 16. Общий объем привлеченных инвестиций всех проектов составляет почти 17 млрд рублей.

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Современный гостиничный комплекс категории «4 звезды» на 93 номера с рестораном и СПА-салоном планирует построить в Предгорном районе особой экономической зоны ООО «Талисман Соболиная». Стоимость проекта составляет 2,9 млрд рублей. Сейчас готовится проектно-сметная документация и оформляется земельный участок. Строительство должно начаться в следующем году.

Действующие резиденты планируют создать 282 комплексных места размещения, что позволит одновременно принять более 2,5 тыс. туристов. Ожидается, что будет создано более 600 рабочих мест.

В Иркутской области активно идут работы по созданию инфраструктуры на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота «Байкала».

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По федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» идёт строительство улично-дорожной сети с наружным освещением и внутриплощадочных сетей электроснабжения. На это в 2022 году из федерального бюджета выделено 341,5 млн рублей, из областного — 253,7 млн рублей.

На первом этапе строительства улично-дорожной сети в настоящее время в предгорной части ОЭЗ полностью завершены подготовительные работы, на 70% сделаны выемка и насыпь земляного полотна, идет создание основания под тротуары и велодорожки, выполняется устройство ливневой канализации. В прибрежной части подготовка в стадии завершения, остальные этапы строительства — в процессе выполнения.

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В Иркутской области построено 17 км 42-километрового обхода дороги Усолье-Сибирского — строительство идёт с опережением графика.

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На оставшемся участке протяжённостью около 25 км построят шесть транспортных развязок, два надземных пешеходных перехода, установят 64 км барьерных ограждений и около 30 км линий электроосвещения.

Строительство ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Планируется создать четырехполосный участок трассы Р-255 «Сибирь», который станет логическим продолжением объездной Ангарска. Пропускная способность трассы увеличится в два раза и составит до 30 тыс. автомобилей в сутки, а расчетная скорость составит 100 км/ч. Завершить строительство всего дорожного полотна планируют в 2024 году.

Работы по демонтажу зданий на площадке бывшего Усольехимпрома завершаются.

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Завершение всех работ состоится к концу ноября 2022 года, уже демонтировано 182 здания из запланированных 204 объектов. Цеха демонтируются по комплексному проекту ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском, на их месте разместятся резиденты экотехнопарка «Восточный».

В Усть-Куте на реконструкции моста через реку Кута сделано три пролётных строения, полностью готовы шесть береговых и промежуточных опор, осталось возвести ещё одну непосредственно в русле реки.

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На готовых опорах специалисты укладывают балки, на которых позже сделают пролёты.

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Реконструкция моста идёт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На её проведение из бюджетов всех уровней выделено 418 млн рублей.

Мост через реку Куту был повреждён ледоходом в 2013 году, произошло обрушение одной русловой опоры и двух пролётных строений. В последующие годы обрушились ещё одна опора и пролётное строение. Реконструкция началась в декабре 2021 года.

Длина нового перехода через реку Кута составит 169 метров, подходов — 100 метров. На нём будет обустроено две полосы движения с асфальтобетонным покрытием, каждая шириной по 3,5 м. Мост расположен на автомобильной дороге Усть-Кут — Омолой.

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В Усть-Кутском районе продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта Иркутской нефтяной компании — газохимического кластера. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода, а также Иркутский завод полимеров — крупнейшее предприятие Восточной Сибири с ежегодной производственной мощностью в 650 тыс.т. При запуске объекта будет создано 1600 новых рабочих мест.

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ООО «Иркутский завод полимеров» (проект Иркутской нефтяной компании) в 2022 году приступило к активной фазе монтажа металлоконструкций и трубопроводов для обеспечения готовности первоочередных объектов в соответствии с графиком реализации проекта.

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В настоящее время прогресс проекта уже превысил 40%. В 2021 году на Иркутском заводе полимеров завершили монтаж крупнотоннажного тяжеловесного оборудования, всего установлено 66 единиц, из них 44 агрегата КТО. Кроме того, в прошлом году на стройплощадке залили рекордные 122 тыс. куб. м. бетона — впервые за всю историю ИНК.

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Второй этап газового проекта включает 3 установки подготовки природного и попутного газов, гелиевый завод, газоперерабатывающий завод (газофракционирование), расширение комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (КПХиОСУГ), все они должны быть запущены до конца 2022 года.

Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории выдало положительное заключение государственной экологической экспертизы по объекту «Усть-Кутская газофракционирующая установка. Этап № 2» (входит в Усть-Кутский газоперерабатывающий завод).

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Положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство аэропортового комплекса в Бодайбо выдала Главгосэкспертиза России.

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После модернизации небольшой аэропорт, где на грунтовую полосу сейчас садятся только устаревшие Ан-24 и Ан-26, сможет принимать самолеты максимально расчетного класса типа Sukhoi Superjet 100.

Модернизация проводится по государственно-частному партнерству и финансируется по федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» национального проекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Проектной документацией предусмотрено несколько этапов модернизации аэропорта. Будет удлинена ВПП до 2200 м, построена новая ИВПП и соединительная рулежная дорожка. Ввод искусственной взлетно-посадочной полосы обеспечит своевременную доставку работников золотодобычи на рабочие места и обратно, повысит транспортную доступность Бодайбо к другим регионам страны и в целом расширит перспективы всего района.

Предусмотрено также строительство аварийно-спасательной станции с командно-диспетчерским пунктом, площадок метеооборудования, КПП, перрона, очистных сооружений, патрульной автодороги, перенос АРЛК «Лира-А10», установка нового оборудования и другие необходимые объекты. Генпроектировщик — ООО «Красаэропроект». Застройщик — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов).

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Бодайбо — центр золотодобычи Иркутской области. Здесь живут более 13 тыс. человек, и жизнь их зависит от золота.

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Казалось бы, в районе работают крупные, стабильно работающие золотодобывающие предприятия: все подразделения функционируют как часы, технологические процессы давно отлажены. Но коллектив компании «Полюс Вернинское» постоянно ищет возможность шагнуть вперёд. У профессионалов, досконально знающих свое дело, не пропадает желание совершенствовать процесс, чтобы достичь ещё более серьезных результатов. Таких проектов за последние годы было не мало. Это позволило увеличить добычу горной массы до рекордных объёмов более 12 млн м3 в год и поднять производительность фабрики до 3,8 млн тонн руды в год.

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И вот на Вернинском реализуется новый проект! Непосредственно производства золота он не касается, но уже приносит ощутимую пользу. Дело в том, что при гидрометаллургическом производстве в цепочке процессов по извлечению металла образуются отходы. Они подвергаются обезвреживанию гипохлоритом кальция. Это необходимая и дорогостоящая процедура. Например, в 2021 году предприятие затратило более 267 млн рублей на этот реагент.

В ходе оптимизации технологии работы специалисты пришли к выводу, что раздельное обезвреживание жидкой и твёрдой фракций хвостов значительно снизит расход гипохлорита кальция. К процессу подключилась наука. Исследования проводились в лаборатории фабрики и параллельно в исследовательском центре «Полюса», который расположен в Красноярске.

На основании полученных результатов исследований был разработан ряд технологических решений по модернизации производства. В технологию была добавлена операция сгущения хвостовых продуктов, фронт обезвреживания разделен на две части, полностью пересмотрена система автоматизации. В реализации работ приняли участие практически все специалисты фабрики.

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Снижение расхода реагентов значительно уменьшило нагрузку и на оборудование, и на персонал. Полученные результаты в цифрах тоже говорят о многом, внедрение проекта помогло снизить расход гипохлорита кальция более чем на 20%. Уже сейчас зафиксирован экономический эффект — более 60 миллионов рублей в год. Экономное расходование реагентов обеспечивает снижение себестоимости продукции и повышение рентабельности производства.

Блестящая идея о строительстве в Тайшете нового аэропорта начала претворяться в жизнь.

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17 марта 2022 года зарегистрировано ООО «Тайшетаэро», учредителем которой являетсякомпания «Русал» (производитель алюминия готов инвестировать 7 миллиардов рублей). Предпроектными работами обосновали не строительство аэропорта с нуля, а реконструкцию ранее существующей ВПП. Площадь нового аэропорта составит 105 га., здесь построят аэровокзальный комплекс, перрон для самолётов и вертолётную площадку. Длина ВПП составит 1350 метров, пропускная способность 50 пассажиров в час, а недавно были представлены возможные визуализации проекта.

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Аэропорт будет находиться неподалеку от жилых домов, но проектировщики заявили, что фактическая зона воздействия шумов не распространяется на селитебную территорию (участок для строительства жилых домов и общественных объектов, дорог, улиц и площадей в пределах населенного пункта). Этого удалось достичь за счет проектирования курса взлета и посадки в обход жилья и низкой частоты полетов — от четырех до шести регулярных рейсов в неделю.

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Все маршруты планируется обеспечивать в светлое время суток, пиковая нагрузка на взлетную полосу составит не более одного взлета-посадки в час. Аэропорт сможет принимать самолеты L-410 (способен вместить до 20 пассажиров в зависимости от комплектации) и ATR 42 (вместимостью до 50 пассажиров), а также вертолеты всех классов.

В районе инвестпроекта по строительству аэропорта в Тайшете и взлётно-посадочной полосы расположена городская свалка. Сейчас там приступили к работе по рекультивации и переносу мест захоронения на другую территорию