Новая экономика Прибайкалья (часть 2)

© irkutskmedia.ru

Иркутская область сохраняет позитивные темпы роста экономических показателей. Социально-экономическая ситуация в регионе за последние два года набирает обороты: растут объёмы в основных отраслях экономики, уровень жизни населения, стабильна ситуация на рынке труда. Все крупные инвестиционные проекты продолжают реализовываться и пользуются приоритетной поддержкой Правительства области, критических сдвигов по срокам не произошло, так формируется новая экономика Прибайкалья.

© irkutskmedia.ru

Так, по итогам 2021 года Приангарью удалось привлечь 527 млрд рублей, регион поднялся на 9 место по объёму инвестиций в стране и занял второе место в СФО. Среди реализуемых масштабных проектов — строительство газохимического комплекса в Усть-Куте, алюминиевых заводов в Тайшетском районе, создание картонного производства в Усть-Илимске, горно-обогатительных комбинатов на базе золоторудных месторождений в Бодайбинском районе, освоение угольных месторождений в Тулунском и Черемховском районах. Полным ходом идет подготовка к полномасштабному освоению крупнейшего в России месторождения золота Сухой Лог. В среднесрочной перспективе планируется создать газохимический комплекс на базе Ковыктинского месторождения.

© irkutskmedia.ru

По итогам 2022 года Иркутская область лидирует по объёму инвестиций в лесопромышленный комплекс. Только за январь-сентябрь 2022 года инвесторы вложили в отрасль 28,1 млрд рублей. Это лучший показатель в РФ. На втором месте идет Калужская область с объемом инвестиций — 23,15 млрд рублей, в Республике Карелия, которая стала третьей, — 9,45 млрд рублей.

© irkutskmedia.ru

Минпромторгом России в реестр включено восемь приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, реализуемых на территории Иркутской области, с общим объемом финансирования 117,5 млрд рублей, создано 1,9 тыс. новых рабочих мест.

Активно ведется работа и по восстановлению лесов в Иркутской области. Так, за несколько лет управления Игоря Кобзева, регион смог выбиться из аутсайдеров по лесовосстановлению в лидеры страны. На сегодняшний день ежегодное восстановление лесов в Приангарье составляет порядка 10% от всех площадей лесовосстановления в России. В 2022 году леса восстановлены на площади 146,2 тысячи га при плановом показателе 134,6 тысячи га. В Иркутской области план по лесовосстановлению выполнили на 108,6% В 2022 году показатель баланса выбытия и воспроизводства лесов в регионе по плану должен составить 91% — на сегодняшний день он уже достиг 98,9%.

© irkutskmedia.ru

Главным приоритетом в отрасли является развитие глубокой переработки древесины. Осуществляется несколько крупных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Это модернизация лесохимических комплексов в Усть-Илимске (на фото ниже) и Братске, создание предприятий по комплексной переработке древесины в Братске, Саянске, Казачинско-Ленском районе. В эти проекты вложено порядка 106,7 млрд рублей, создано более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

© irkutskmedia.ru

Недавно стало известно, что пусконаладочные работы на всех объектах ЦКК «Илим» в Усть-Илимске перешли в активную фазу. Так, 24 января состоялось тестирование горелок содорегенерационного котла, который обеспечивает замкнутый цикл использования химикатов при варке целлюлозы. На складе готовой продукции — сложном комплексе с цифровым обеспечением — пусконаладка идёт с лета прошлого года, здесь уже готовятся к пуску. С октября 2022 года активно ведутся работы на новых очистных сооружениях. В январе биологический реактор в рамках пусконаладочных работ заполнили пластиковыми формами, на которых «живёт» активный ил. Идёт пусконаладка самой производительной в российской отрасли картоноделательной машины, она заняла цех, по размеру равный площади десяти футбольных полей. Почти два месяца в режиме пусконаладки работает древесно-подготовительный цех. На некоторых объектах ПНР идут параллельно с заключительным этапом строительно-монтажных работ.

© irkutskmedia.ru

Благодаря восточному вектору развития экономической политики государства на территории Иркутской области реализуются три мощных инфраструктурных проекта: нефтепровод ВСТО, магистральный газопровод «Сила Сибири» и модернизация БАМа и Транссиба, что создает условия для развития не только добывающего сектора, но и обрабатывающих отраслей промышленности. Я неоднократно рассказывал про реконструкцию узловой станции Тайшет и вот настало время, когда она начала приобретать законченный вид.

© irkutskmedia.ru

В рамках федерального проекта только в 2022 году построили и реконструировали 140 объектов. На Транссибе уже реконструированы станции Андриановская в Слюдянском районе, Мегет и Касьяновка в Иркутском районе, проведен первый этап модернизации станции Камышет в Нижнеудинском районе, идут работы на станции Тулун и перегоне Тайшет — Тагул. В 2019-2021 годах были открыты крупные объекты — новый мост через реку Лену и второй Байкальский тоннель. Обновление Восточного полигона ещё идёт, но уже дает результаты.

© irkutskmedia.ru

Станция Адриановская.

© irkutskmedia.ru

В ходе модернизации станции заменено более 5,8 км железнодорожного полотна на бесстыковой «бархатный» путь, движение спямлено, удлинены приемо-отправочные пути, уложены новые стрелочные переводы, устройства сигнализации, централизации и блокировки, связи и электроснабжения. Кроме того, на станции обновили пассажирскую инфраструктуру. Реконструкция длилась 2,5 года, её стоимость 1 млрд рублей.

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

Станция Камышет.

© irkutskmedia.ru

Для увеличения провозной способности были запущены в эксплуатацию вновь построенные пути, теперь станция Камышет имеет возможность принимать и отправлять грузовые поезда длиной до 71 условного вагона. В ходе реконструкции уложено более 10 км путей, 8 стрелочных переводов, электрифицировано 19 км железнодорожных линий, установлено 77 опор контактной сети, обновлена инфраструктура управления, сигнализации и связи. Модернизация станции Камышет позволила увеличить размеры грузового движения на участке Алзамай — Нижнеудинск до 90 пар поездов в сутки и повысить скорость поездов на горном участке Транссиба с 40 до 80 километров в час.

Новый мост через реку Лену в Усть-Куте.

7 июля 2019 года, в день празднования 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, торжественно открыли рабочее движение по второму железнодорожному мосту через реку Лена на перегоне Лена Восточная — Предленский. Это сооружение в городе Усть-Кут. С 1975 года здесь действовал однопутный мост. Теперь же этот участок ВСЖД протяженностью 2,5 км стал двухпутным.Общая длина моста составляет 417 метров, высота — 25 метров. На строительство потратили 600 млн рублей.

© irkutskmedia.ru

В 2022 году на Транссибе грузопоток вырос на 15 млн тонн по сравнению с прошлым годом. Каждый день идет на 15 пар поездов больше, чем раньше.

© irkutskmedia.ru

Увеличение пропускных мощностей позволяет развиваться бизнесу Приангарья и отправлять больше продукции в другие регионы и страны. Сейчас отгрузкой занимается 631 компания. Основные виды отправляемой продукции: каменный уголь, нефтепродукты, железная руда, бумага, цветные металлы, цемент. В этом году появилось более 150 новых грузоотправителей. В основном это лесоперерабатывающие предприятия, расположенные на станциях Зима, Усть-Илимск, Лена (город Усть-Кут), Чуна.

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

80 миллионов тонн нефти в год в стратегическом восточном направлении — так выходом на полную проектную мощность завершилось ровно три года назад сооружение грандиозной трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан». За бесперебойными поставками нефти стоит как укрепление энергетической безопасности России, так и социальные преобразования в регионах, по которым проходит ВСТО.

© irkutskmedia.ru

Роль восточного нефтепровода давно вышла за пределы просто экономической эффективности. Проект расценивается как один из ключевых в современной геополитической истории. Эффект от строительства, расширения мощности ВСТО, его четкой и надежной работы чувствуют на себе жители многих городов и поселков Иркутской области. Только за последнее десятилетие ООО «Транснефть — Восток» направило на реализацию программы благотворительной помощи в Приангарье около миллиарда рублей.

Среди проектов, направленных на развитие спорта, особое место занимает обновление дома спорта «Сибирь» в поселке Падун Братска в 2021-2022 годах. Спортивный комплекс очень популярен среди братчан, ежегодно его посещают почти 80 тысяч человек.

© irkutskmedia.ru

Одной из важнейших для региона и страны программ, реализуемых в Иркутской области стала реализация проекта по созданию МС-21. Это значительно влияет на развитие всей транспортной инфраструктуры Иркутской области. Благодаря запуску серийного производства нового самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе, регион получит новые рабочие места, а бюджет — дополнительные доходы.

© irkutskmedia.ru

МС-21 — это среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Его вместимость составляет от 163-х до 211-ти пассажиров. Спрос на МС-21 до 2038 года в России прогнозируется в объеме около 1 тысячи самолетов, в мире — свыше 30 тысяч самолетов. На ВЭФ Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и группа «Аэрофлот» подписали соглашение о поставках самолетов МС-21. С 2023 по 2030 годы Группа «Аэрофлот» должна получить 339 лайнеров, включая 210 производимых в Иркутской области самолетов МС-21.

© irkutskmedia.ru

Иркутский авиационный завод за пять лет должен выйти на производство 72 машин в год. Для этого на заводе строятся новые цеха, работать в них будет 4,5 тыс. новых специалистов.

© irkutskmedia.ru

ФЭО досрочно завершил первый этап работ на «Усольехимпроме» © strana-rosatom.ru

Специалисты демонтировали все 204 чистых объекта бывшего химзавода — на четыре месяца раньше плана и с экономией свыше 400 млн рублей. Всего на «Усольехимпроме» более 300 объектов. В рамках нового госконтракта ФЭО предстоит демонтировать 20 зданий второй очереди, среди которых цех 94, где производили трихлорсилан и четыреххлористый кремний.

Федеральный экологический оператор «Росатома» демонстрирует высокую скорость и качество работы, очень скоро в Усолье-Сибирском должен появиться Федеральный центр химии с целым рядом значимых для страны предприятий, что позволит создать рабочие места и придаст мощный толчок для развития города.

Работа по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском ведется по поручению Правительства России. В рамках этого проекта идет работа по формированию межрегионального кластера химической промышленности. На сегодняшний день 20 предприятий уже изъявили желание вступить в кластер. Создание Федерального центра химии и межрегионального кластера позволит предприятиям города выводить на рынок высокотехнологичные продукты с высокой добавленной стоимостью в фармацевтике и медицине, лесохимии, агропромышленном комплексе и других быстрорастущих индустриях.

Несмотря на солидный возраст — 391 год, Усть-Кут по-прежнему молод. Сегодня этот современный динамично развивающийся город приобретает новые черты. Жители отмечают позитивные изменения в благоустройстве, строительстве, ремонте. В истории Усть-Кута ярчайшую страницу оставила Байкало-Амурская магистраль. Сейчас своё будущее он связывает с развитием нефтедобычи и нефтепереработки, а также с лесоперерабатывающей отраслью.

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

Превратить Усть-Кут в комфортный для проживания город и создать благоприятные условия для инвесторов — такие задачи сегодня ставят перед собой местные власти и строительство в городе набирает обороты.

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

В Усть-Куте уже начался демонтаж старого здания школы № 7 в посёлке Мостоотряд. Подрядчик планирует завершить демонтаж до середины апреля 2023 года, после чего начнётся строительство четырехэтажного здания новой школы на 352 места. Работы ведутся при инвестиционной поддержке ПАО «Газпром», на них выделено более 600 млн. рублей.

© irkutskmedia.ru

С 2016 года Иркутская нефтяная компания является крупнейшим налогоплательщиком региона, её доля в доходах областного бюджета составляет 10%. Штат сотрудников ИНК насчитывает 13 000 человек, для сравнения — в начале своего пути коллектив компании состоял из 20 человек. Запуск новых объектов позволит обеспечить выпуск несырьевого экспорта на сумму 1 млрд долларов в год, планируется к перечислению 155 млрд рублей налоговых поступлений во все уровни бюджетов РФ (до 2054 года).

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

Вместе с юбилеем Иркутской области свой день рождения в сентябре отмечает Ангарская нефтехимическая компания — одно из крупнейших предприятий Восточной Сибири по переработке нефти и выпуску нефтепродуктов. Уже 77 лет АНХК входит в число передовых промышленных комплексов Приангарья, а продукция компании известна во многих уголках нашей страны.

© irkutskmedia.ru

Высокооктановые бензины, дизельное топливо, битумы, нефтяной кокс, метанол, бутиловые спирты, более 100 видов масел — в списке выпускаемой АНХК продукции более 280 наименований. Многие из них не имеют аналогов на российском рынке.

© irkutskmedia.ru

Последние несколько лет на предприятии реализуется программа по техническому перевооружению действующих производств и строительству новых объектов, пуск которых позволит увеличить выпуск экологически чистых топлив, расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также создать новые рабочие места. Инвестиции уже превысили 900 млрд рублей, за счёт этих средств построили и реконструировали 23 основные установки, а также комплексы нефтепереработки. Экономический эффект от внедрения энергоэффективных мероприятий в 2021 году составил порядка 95 млн рублей. Недавно предприятие освоило производство медицинского и технического кислорода в жидком виде (ранее данные продукты производились только в газообразном виде).

© irkutskmedia.ru

Компания РУСАЛ приступает к строительству на площадке Братского алюминиевого завода нового экологически чистого производства и жилого микрорайона для братчан.

© irkutskmedia.ru

Показатели новых мощностей — впечатляющие. Выбросы наиболее вредного бензапирена составят 0%, а фтористых соединений — сократятся в 10 раз. Суммарный объем производства крылатого металла на БрАЗе останется на прежнем уровне — чуть более 1 млн тонн в год. Сейчас идут проектные работы, а само строительство планируется начать в 2023 году.

© irkutskmedia.ru

Значительную часть действующих корпусов демонтируют. На их месте возведут новые корпуса с новыми электролизёрами РА-550. Так как РА-550 значительно мощнее и больше нынешних электролизёров БрАЗа, их потребуется в разы меньше — 352 против свыше одной тысячи. Соответственно, будет меньше и новых корпусов — всего два. Располагаться они будут не по направлению с севера на юг, как сейчас, а с запада на восток. Рядом построят другие необходимые производственные сооружения (газоочистки, литейное отделение, склады и т. д. )

Таким образом, половина завода станет совсем другой. Фактически появится новое высокотехнологичное предприятие. Именно поэтому неправильно, говоря о проекте, употреблять слово «модернизация». Речь идёт о полноценной перестройке.

© irkutskmedia.ru

Расположенное в Бодайбинском районе Иркутской области месторождение Сухой Лог является одним из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. В соответствии с оценками 2020 года, запасы Сухого Лога составляют 40 млн унций золота (среднее содержание в руде — 2,3 г/т), ресурсы — 67 млн унций (содержание в руде — 1,9 г/т).

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

Силами ПАО «Полюс» будет возведён горно-обогатительный комбинат, который позволит в течение четырех лет, начиная со следующего года, перерабатывать ежегодно свыше 33 миллионов тонн руды. Суммарно компания вложит в реализацию проекта более 3 миллиардов долларов США. Освоенное месторождение будет давать не менее 70 т. драгоценного металла в год и создаст порядка 2,5 тысяч рабочих мест. Столь крупный проект потребует строительства мостов и автодорог, а также увеличения инфраструктуры железнодорожного транспорта — по всем этим направлениям уже стартовали соответствующие работы.

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

По объёму работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам 2021 года Иркутская область среди субъектов СФО заняла первое место, а по индексу роста в этой сфере — первое место в России. Обеспечить колоссальные потребности региона в строительных материалах, как и 70 лет назад, призван Ангарский цементно-горный комбинат, обновляющий собственные рекорды на протяжении последних лет.

© irkutskmedia.ru

АО «Ангарскцемент» уже подвёл итоги работы в 2022 году, за 12 месяцев комбинат произвёл 0,8 млн тонн цемента — на 2% больше, чем в 2021-м. С января 2022-го ассортимент завода пополнили специальный портландцемент ЦЕМ I 42,5Н АП, предназначенный для производства бетонов аэродромных покрытий, и бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 52,5Н, применяемый в строительстве особо прочных стратегических объектов. С весны 2022 г. на Ангарском цементно-горном комбинате вновь эксплуатируются все четыре клинкерные печи: четвёртая, находившаяся в многолетнем простое, была отремонтирована и вновь запущена в работу.

© irkutskmedia.ru

В новых экономических условиях на предприятии продолжалась реализация программы по модернизации оборудования. Одним из главных проектов, завершённых в 2022 году, стало техническое перевооружение системы замкнутого цикла помола с установкой сепаратора на цементные мельницы № 6 и 7. В результате комбинат повысил эффективность производства всех видов цемента, особенно высокомарочных.

© irkutskmedia.ru

Уверенный рост в 2022 году показало сырьевое подразделение предприятия. «Карьер Перевал», расположенный в Слюдянке, увеличил производственные показатели на 15,3% к уровню 2021-го. Добыто 920 тысяч тонн мрамора для изготовления цементного сырья.

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

© irkutskmedia.ru

Первоначальная задумка публикации была несколько другой. Найдя несколько фотографий строящихся производств на фоне сибирской природы возникла идея всё объединить в небольшой фотоотчёт. Однако, собранный материал побудил меня вновь сдедлать большой очерк о развитии страны на примере одного из её регионов…

© irkutskmedia.ru

В статье использованы фото из открытых источников.

P.S. Рекомендую ознакомиться с другими публикациями о развитии Прибайкалья:

1. Новая экономика Прибайкалья

2. Малые города Приангарья (часть 1)

3. Малые города Приангарья (часть 2)

4. Место действия -Усть-Кут

5. Цесовская набережная в Иркутске

6. Тулун — новая эра

7. Алюминиевое будущее Тайшета

8. Черемхово — возрождение города

9. Свирск — город привлекательный для жизни

10. В Иркутской области завершается восстановление территорий, пострадавших от паводков 2019 года

11. Байкальск — от экономической и экологической катастрофы до полной трансформации

12. В Прибайкалье продолжается реализация крупных инвестиционных проектов

13. Усолье-Сибирское: шаги обновления

14. В Иркутской области построены противопаводковые дамбы

15. В 2022 году в Приангарье по нацпроекту отремонтировано 365 километров дорог