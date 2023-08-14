На БМРТ «Механик Сизов» проекта СТ-192 поднят государственный флаг
На АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) состоялась церемония поднятия государственного флага на большом морозильном рыболовном траулере (БМРТ) проекта СТ-192 «Механик Сизов», третьем в серии, строящейся для ООО «Русская рыбопромышленная компания»
Строящиеся для РРПК траулеры — самые крупные и технологически насыщенные российские рыбопромысловые суда.
Каждое судно рассчитано на ежегодный вылов 60 тыс. тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на российском Дальнем Востоке.
Основные характеристики большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192: вместимость грузовых трюмов — 5620 куб. м; длина — 108,2 м; ширина — 21 м; автономность по запасам топлива — 45 суток; экипаж — до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость — 16 узлов.
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14.08.2311:54:43
14.08.2313:06:44