Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолет
Самолет Ту-134 государственной авиации Госкорпорации «Роскосмос» в ходе тестового полета приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы.
Это была первая посадка самолета в аэропорту Восточного.
Самолет пилотировал опытный экипаж Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в Роскосмос) во главе с командиром объединенного авиационного отряда Вадимом Юндерсом. Одновременно экипаж отработал одно из упражнений по подготовке к заходу и выполнению посадки на аэродроме с ограниченным использованием радотехничемких средств захода на посадку.
После непродолжительной стоянки и подготовки к повторном вылету самолет отправился в аэропорт города Благовещенск (Амурская область).
Источник: https://www.roscosmos.ru/39614/
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