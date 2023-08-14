Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолет

Самолет Ту-134 государственной авиации Госкорпорации «Роскосмос» в ходе тестового полета приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы.

© www.roscosmos.ru

Это была первая посадка самолета в аэропорту Восточного.

Самолет пилотировал опытный экипаж Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в Роскосмос) во главе с командиром объединенного авиационного отряда Вадимом Юндерсом. Одновременно экипаж отработал одно из упражнений по подготовке к заходу и выполнению посадки на аэродроме с ограниченным использованием радотехничемких средств захода на посадку.

После непродолжительной стоянки и подготовки к повторном вылету самолет отправился в аэропорт города Благовещенск (Амурская область).

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru