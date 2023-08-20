«Красный октябрь» завершил модернизацию дуговой сталеплавильной печи

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В электросталеплавильном цехе № 2 Волгоградского металлургического комбината «Красный октябрь» завершилась модернизация дуговой сталеплавильной печи № 6.

ДСП № 6 предназначена для выплавки нержавеющих и конструкционных марок стали. Производительность печи — 72 тыс. тонн в год, вмещает 125 тонн жидкой стали. В рамках проекта проведён комплекс работ по техническому перевооружению производственного объекта с применением современной технологии — донной продувки металла.

Внедрение в конструкцию футеровки системы продувки ванны печи инертным газом позволит сократить время окисления металла кислородом. В итоге сократится расход электроэнергии на выплавку стали, а также снизится температура металла в печи при выплавке нержавеющих марок стали.

«В настоящее время предприятие проводит обновление методической печи № 1 в ЛПЦ. Выполнено около 70% работ. Завершить модернизацию планируют к началу сентября. Обновление печи позволит увеличить производство горячекатаного проката, уменьшить количество брака, а также снизить расход энергоресурсов», — говорится в материалах металлургической компании.

В первом полугодии 2023 года в России было произведено в общей сложности около 123 300 тонн нержавеющей стали, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост производства был поддержан устойчивым спросом.

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