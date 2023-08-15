Новое производство карбамида запустили на «Акроне»

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В Великом Новгороде ПАО «Акрон» запустил новое производство карбамида. Благодаря созданию комплекса по гранулированному карбамиду ещё 40 человек смогут получить работу. Всего же на «Акроне» в Великом Новгороде трудятся более пяти тысяч человек.

Объём инвестиций в проект составил 65 миллионов долларов. Мощность производства — 700 тысяч тонн удобрения в год.

По словам генерального директора ПАО «Акрон» Владимира Куницкого, пуск новой установки — очередной этап программы глубокой модернизации производства карбамида, старт которой был дан в 2012 году. За это время суммарная мощность производства карбамида выросла до 2,1 млн тонн продукта в год. Это сделало предприятие крупнейшим производителем карбамида в Европе. Удобрение применяется при выращивании различных сельскохозяйственных культур.