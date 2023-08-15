«КАМАЗ» передал компании «Аэроэкспресс» городские автобусы НЕФАЗ-5299-40-52

Компания «Аэроэкспресс», основанная в 2005 году, является частью современной транспортной системы Московского региона и осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между столицей и аэропортами Шереметьево, Домодедово, Внуково.

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Всего в адрес «Аэроэкспресса» будет поставлено 12 автобусов НЕФАЗ-5299-40-52, из них пять единиц уже поступили в распоряжение заказчика и успешно работают на маршруте, остальные будут переданы до конца августа.

Поставленные автобусы НЕФАЗ курсируют в течение всего дня между станцией метро «Ховрино» и аэропортом Шереметьево. Поездка на автобусном экспрессе занимает около 20 минут по платной трассе М-11. Благодаря запуску пяти дополнительных транспортных средств НЕФАЗ, компании «Аэроэкспресс» удалось сократить интервал отправления автобусов с 15 до 10 минут и распределить пассажиропоток, сделав поездки более комфортными.

Рестайлинговые низкопольные городские автобусы НЕФАЗ-5299-40-52 выполнены в фирменном красном цвете «Аэроэкспресса» и оснащены дополнительными опциями, повышающими комфорт и безопасность транспортного средства: кондиционером, цифровым тахографом, видеокамерами в количестве 8 единиц и видеорегистратором. Просторные двери автобусов позволяют удобно осуществлять посадку и высадку пассажиров с багажом, а система кондиционирования поддерживает в салоне комфортную температуру. Автобусы приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями: в салоне предусмотрено место для инвалидной коляски и откидной пандус. Общая пассажировместимость автобуса — 111 человек, мест для сидения — 29.

Принимая во внимание потребность российских регионов в обновлении парков городского общественного транспорта, «КАМАЗ» продолжает работу по расширению мощностей автобусного производства и развитию модельного ряда пассажирского транспорта. Автотехника изготавливается на санкционноустойчивой компонентной базе: применяются автокомпоненты отечественного производства и комплектующие из дружественных стран, что обеспечивает стабильную работу автопарков компаний-потребителей. Пассажирский транспорт КАМАЗ оснащается современным телематическим оборудованием, которое соответствует всем требованиям транспортных реформ регионов и реализуемых государственных программ.