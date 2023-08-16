ПСКР «Анадырь» проекта 22100 принят в состав флота Пограничной службы ФСБ РФ

Пограничный сторожевой корабль 1-го ранга «Анадырь» проекта 22100, построенный на «Зеленодольском заводе имени А.М. Горького"(Татарстан), приняли в состав флота Пограничной службы ФСБ России.

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Предназначение — охрана исключительной экономической зоны РФ, участие в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению с поверхности воды экипажей и пассажиров, терпящих бедствие летательных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств; оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия; обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.

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