ПСКР «Анадырь» проекта 22100 принят в состав флота Пограничной службы ФСБ РФ
Пограничный сторожевой корабль 1-го ранга «Анадырь» проекта 22100, построенный на «Зеленодольском заводе имени А.М. Горького"(Татарстан), приняли в состав флота Пограничной службы ФСБ России.
Предназначение — охрана исключительной экономической зоны РФ, участие в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению с поверхности воды экипажей и пассажиров, терпящих бедствие летательных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств; оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия; обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.
Характеристики:
- Водоизмещение — 2700 т
- Длина — 104 м
- Ширина — 14 м
- Двигатели — дизельные двигатели MTU
- Скорость хода — 21 узл. (крейсерская)
- Дальность плавания — 12 тыс. миль
- Автономность плавания — 60 сут.
Источник: https://paluba.media/news/55023
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16.08.2319:08:52