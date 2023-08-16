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Судостроение и судоходство

ПСКР «Анадырь» проекта 22100 принят в состав флота Пограничной службы ФСБ РФ

Пограничный сторожевой корабль 1-го ранга «Анадырь» проекта 22100, построенный на «Зеленодольском заводе имени А.М. Горького"(Татарстан), приняли в состав флота Пограничной службы ФСБ России.

 © naukatehnika.com

Предназначение — охрана исключительной экономической зоны РФ, участие в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению с поверхности воды экипажей и пассажиров, терпящих бедствие летательных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств; оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия; обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.

Характеристики:

  • Водоизмещение — 2700 т
  • Длина — 104 м
  • Ширина — 14 м
  • Двигатели — дизельные двигатели MTU
  • Скорость хода — 21 узл. (крейсерская)
  • Дальность плавания — 12 тыс. миль
  • Автономность плавания — 60 сут.
Источник: https://paluba.media/news/55023

22100, Татарстан, пограничный сторожевой корабль, Зеленодольский завод имени А.М. Горького
  • Нет аватара domnich
    16.08.2319:08:52

    По моим данным на «Анадыре» вместо MTU установлены уже отечественные двигатели.

    #1267254
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