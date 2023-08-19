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Своими глазами

Импортозамещение по-алтайски

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Когда-то в СССР было семь крупных производителей топливной аппаратуры, поистине гигантов, производивших комплектующие для широчайшей номенклатуры советских дизелей, от небольших до гигантских.

Так вот, среди этих семи производителей, завода, о котором пойдет в этой статье речь, не было. «Алтайский завод прецизионных изделий» был лишь цехом топливной аппаратуры ЦТА внутри Алтайского моторного завода. Но пришедший в 1991 году в нашу страну рынок, своей невидимой, но беспощадной рукой разметал в щепки советских гигантов, а маленькое, только зарождавшееся предприятие, видимо просто не заметив, пощадил.

Между тем, АЗПИ уже в 1994 году сумел выйти на мировой рынок, начав серийные поставки малогабаритных распылителей для американской компании AMBAC International. Да и вообще, складывается впечатление, что именно то, что АЗПИ был лишь цехом в составе большого завода, и поэтому не оброс как любой советский завод, гигантскими цехами, социалкой и тысячами работников, давало молодому предприятию большие преимущества в новых условиях. Он оказался куда гибче своих коллег и поэтому намного эффективнее.

Пока более именитые гиганты, рушились, «не вписавшись в рынок», АЗПИ скупал на их руинах необходимое ему оборудование, порой по цене металлолома. Впрочем, оно частенько и напоминало металлолом, поэтому на заводе был создан отдельный цех специального станкостроения, где оборудование восстанавливалось, модернизировалось, и запускалось в работу. Этот цех и по сей день работает, поэтому многое оборудование на заводе — уникально, создано под свои задачи или на базе универсальных станков, или вообще полностью самостоятельно.

Например, эти станки разработаны самостоятельно. Они с помощью искры прожигают тончайшие отверстия в металлеНапример, эти станки разработаны самостоятельно. Они с помощью искры прожигают тончайшие отверстия в металле © Роман Ковригин/Сделано у нас

Вот он тот самый станкостроительный участок. Тут продолжают что-то творитьВот он тот самый станкостроительный участок. Тут продолжают что-то творить © Роман Ковригин/Сделано у нас

Тут стоит рассказать, о чем вообще речь, что такое топливная аппаратура дизельных двигателей.

Напомню, что в дизельном двигателе нет свечи зажигания, а топливо там воспламеняется в результате сжатия, при этом впрыскивается оно туда через форсунку под гигантским давлением. Вот эта форсунка и есть основная часть топливной аппаратуры, плюс турбопроводы и насос высокого давления (ТНВД).

В центре насос (ТНВД) – оранжево-черные форсункиВ центре насос (ТНВД) – оранжево-черные форсунки © Роман Ковригин/Сделано у нас

Форсунка — очень точное изделие, и поэтому в названии завода есть слово «прецизионный» то есть «обладающий высокой точностью или созданный с соблюдением высокой точности параметров».

Впрочем, в советское время производились лишь механические форсунки, в которых момент подачи топлива определялся механической плунжерной парой расположенной в ТНВД. В зависимости от положения плунжера, топливо или подавалось в форсунку или нет.

Сама форсунка штука довольно простая, по сути это подпружиненная игла в корпусе.

Механическая форсункаМеханическая форсунка © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но эти две детали и являются прецизионными — корпус и игла должны быть очень точно подогнаны друг к другу, когда игла прижата к отверстию — топливо не идет, когда игла поднимается, происходит впрыск.

Игла в корпусе – зазор максимум 2 микрона.Игла в корпусе – зазор максимум 2 микрона. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но у такой системы есть недостаток — момент подачи топлива никак невозможно регулировать. Поэтому в современных двигателях используется система Common Rail, в которой каждой форсункой можно управлять по отдельности с помощью электронного блока управления. Такая форсунка гораздо сложнее чем обычная механическая, и точных деталей там больше.

Электронная форсунка Common RailЭлектронная форсунка Common Rail © Роман Ковригин/Сделано у нас

Одним из ведущих мировых производителей систем Common Rail является компания BOSCH. И эта компания, естественно, тут же заняла львиную долю отечественного рынка тогда, когда ниши производители дизельных двигателей, начали переходить на нормы экологичности EVRO4. Такие строгие нормы можно обеспечить только электроно-управляемыми форсунками. Иностранцы быстро заняли более 90% нашего рынка, ведь производить такое сложное и точное изделие с нужным качеством в нашей стране не умели.

Взгляните не фото ниже. Это допуск отклонения размеров одной из деталей, производимой на АЗПИ. Это в миллиметрах, то есть 0,0005 мм или 500 нм. Толщина человеческого волоса: 50000-70000 нм. Форсунка Common Rail это сложнейшее и точнейшее устройство!

Когда-то в СССР было семь крупных производителей топливной аппаратуры, поистине гигантов, производивших комплектующие для широчайшей номенклатуры советских дизелей, от небольших до гигантских.-7Когда-то в СССР было семь крупных производителей топливной аппаратуры, поистине гигантов, производивших комплектующие для широчайшей номенклатуры советских дизелей, от небольших до гигантских.-7 © Роман Ковригин/Сделано у нас

К счастью, BOSCH вовсе не обижается, если кто-то скажет, что он занимается лишь отверточной сборкой. Это у нас на АЗПИ все делают сами, начиная от резки прутков металла.

Прутки металла из разных сплавов сбоку от станкаПрутки металла из разных сплавов сбоку от станка © Роман Ковригин/Сделано у нас

А немцы просто заказывают нужные им запчасти у сторонних производителей, там где выгодно, а сами лишь собирают конечную продукцию и ставят свой лейбл. И вот в какой-то момент BOSCH начал сотрудничество и с АЗПИ, привнеся, кстати, и свои стандарты к организации труда.

Не всегда точнейшее оборудование это обязательно самое современное. И такие раритеты тут встречаются.Не всегда точнейшее оборудование это обязательно самое современное. И такие раритеты тут встречаются. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Когда-то в СССР было семь крупных производителей топливной аппаратуры, поистине гигантов, производивших комплектующие для широчайшей номенклатуры советских дизелей, от небольших до гигантских.-9-2Когда-то в СССР было семь крупных производителей топливной аппаратуры, поистине гигантов, производивших комплектующие для широчайшей номенклатуры советских дизелей, от небольших до гигантских.-9-2 © Роман Ковригин/Сделано у нас

А есть и такие, неказистые, но очень точные и производительные машиныА есть и такие, неказистые, но очень точные и производительные машины © Роман Ковригин/Сделано у нас

Впрочем, очевидно, что не просто так пришли на Алтай немцы, а явно под впечатлением от успехов завода. И не прогадали: по статистике с 2011 г. показатель дефектности распылителей АЗПИ: PPM (Parts Per Million) = 0 шт. — количество дефектных образцов по отношению к миллиону изготовленных. В 2016 году Алтайский завод прецизионных изделий получил статус привилегированного поставщика группы компаний Bosch, что, само по себе, является беспрецедентным событием в мировой практике. АЗПИ — единственный в мире поставщик топливной аппаратуры под маркой Bosch, не входящий в его состав. АЗПИ входит в десятку лидеров в области разработки и производства топливной аппаратуры в мире.

Завод просто забит различным оборудованиемЗавод просто забит различным оборудованием © Роман Ковригин/Сделано у нас

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Когда-то в СССР было семь крупных производителей топливной аппаратуры, поистине гигантов, производивших комплектующие для широчайшей номенклатуры советских дизелей, от небольших до гигантских.-11-3Когда-то в СССР было семь крупных производителей топливной аппаратуры, поистине гигантов, производивших комплектующие для широчайшей номенклатуры советских дизелей, от небольших до гигантских.-11-3 © Роман Ковригин/Сделано у нас

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Насколько именно немцы поспособствовали тому, что АЗПИ освоил производство сложнейших форсунок для систем Common Rail, я судить не берусь, но взяв эту высоту, алтайцы не остановились на достигнутом. Дело в том, что пока они производили лишь части системы питания: распылители, форсунки, плунжеры, рампы, но не производили один важнейший компонент — насос высокого давления.

Когда-то в СССР было семь крупных производителей топливной аппаратуры, поистине гигантов, производивших комплектующие для широчайшей номенклатуры советских дизелей, от небольших до гигантских.-12Когда-то в СССР было семь крупных производителей топливной аппаратуры, поистине гигантов, производивших комплектующие для широчайшей номенклатуры советских дизелей, от небольших до гигантских.-12 © Роман Ковригин/Сделано у нас

И вот в 2017 году АЗПИ запускает беспрецедентный проект организации серийного производства полнокомплектных систем типа Common Rail для двигателей EURO-4, EURO-5 и выше. Для этого привлекает займ Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму 300 млн. рублей, плюс вкладывает собственные средства — 300 млн. рублей. На тот момент доля импортного топливного оборудования в стране составляла 98%, то есть по сути у нас такая продукция не производилась.

Участок созданный при поддержке ФРПУчасток созданный при поддержке ФРП © Роман Ковригин/Сделано у нас

Тогда это решение оказалось очень дальновидным. Сегодня, когда Bosch ушел с нашего рынка, именно АЗПИ сумел заместить его продукцию. Причем производит не только запасные части, но и полностью всю полнокомплектную систему типа Common Rail для различных отечественных производителей, прежде всего для КАМАЗа.

И не только отечественных. Взгляните на фото — это гигантская форсунка для БелАЗа.

Форсунка для БелАЗаФорсунка для БелАЗа © Роман Ковригин/Сделано у нас

Сегодня АЗПИ или серийно производит топливную аппаратуру для отечественных дизельных двигателей, или его разработки проходят заключительную фазу испытаний. И именно благодаря Алтаю наша промышленность теперь не останется без этой сложнейшей и точнейшей продукции, причем высочайшего уровня качества и надежности.

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  • rvk
  • 6
алтай, барнаул, азпи
  • Sniper_78 Sniper_78
    19.08.2317:30:10

    Камазовцы чуть ли не на следующий день после ухода Бош на АЗПИ нарисовались    На сколько знаю все бошевские объёмы продукции КАМАЗ забрал полностью! Завод сейчас вообще загружен по самое не балуйся!

    #1267406
    • rvk rvk
      19.08.2318:04:31

      Нет, не так. Они с АЗПИ сотрудничали параллельно с Бошем, чтобы не складывать яйца в одну корзину. Мало того, на самом деле то что АЗПИ теперь заменили Бош — во многом именно заслуга Камаза, который в них верил, давал заказы и терпел детские болячки.

      #1267408
  • Андрей Захарченко Андрей Захарченко
    19.08.2317:55:42

    Клонировать надо такое предприятие. Лишним ещё один такой завод не будет.

    #1267407
    • rvk rvk
      19.08.2318:05:42

      ага, да, сотрудники АЗПИ спасибо скажут, они трудились, работали, развивали, а тут бах, и сделали им конкурента на ровном месте, отобрав половину заказов. Прекрасно.

      #1267409
      • Dmitry Vakin Dmitry Vakin
        19.08.2319:52:30

        В том смысле, что у нас еще много что можно импортозамещать. А для этого нужны люди, которые доказали свою состоятельность.

        #1267416
  • Нет аватара termometrix
    19.08.2318:43:24

    Механизм взаимодействия клиента или рынка-производителя и государства в качестве дополнительного инвестора и кредитора здесь сработал очень хорошо.

    В советское время внедрение этой технологии затянулось бы до ее утверждения всеми инстанциями по народнохозяйственному и научно-техническому плану,всеми бюрократическими структурами в народном хозяйстве,и наверно пришлось бы ждать применения нового топливного оборудования сначала у западных автопроизводителей.

    Огромные советские заводы-гиганты,не только в этой отрасли, предназначались для большого советского рынка и экспорта в СЭВ и другие страны. К сожалению, из-за неправильной политики на постсоветском пространстве,в рамках «реформ», в начале 90-х, связанной с разрывом кооперационных связей между предприятиями внутри бывшей советской экономики и потерей рыночных позиций из-за шокового открытия внутреннего рынка бывшего СССР и быстрой сдачи советских внутренних и внешних рынков западным транснациональным корпорациям,производственные мощности этих заводов-гигантов стали во многом избыточными, они предназначались для более крупных промышленных объемов выпуска,а рынки уже были потеряны.

    #1267411
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