Ростсельмаш начал производство нового комбайна с отечественным двигателем

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Ростсельмаш развивает свою линейку кормоуборочных комбайнов новой серии «F», и выводит на рынок новую полностью отечественную машину F 1500. В машине используется отечественный дизельный двигатель разработанный специально для комбайнов — ЯМЗ 65804 мощностью 510 л.с. с турбонаддувом с интеркулером. Все основные системы и комплектующие нового комбайна — отечественного производства.

Пока начато производство опытно-промышленной партии, но первые машины уже отправилась в Удмуртию. В животноводческом комплексе востребована высокопроизводительная модель, которая уверенно работает на полях со средней и высокой урожайностью, позволяя закладывать в траншею свыше 20 000 тонн кормов за сезон.

«F 1500 сочетает в себе мощность комбайнов серии 2000 и простоту конструкции серии 1000 Механические приводы основных рабочих органов надежны и понятны, а двигатель мощностью 510 л.с. обеспечивает производительность комбайна свыше 140 тонн кормов в час. Этот комбайн предназначен для хозяйств, заинтересованных в высокой производительности и качестве кормов и способен в одиночку прокормить свыше 1000 голов КРС», — говорит Андрей Рябов, директор департамента маркетинга Ростсельмаш.

F 1500, как и первая машина из «тысячной» серии — F 1300, представляет собой уникальный кормоуборочный комбайн, сочетающий высочайшее качество резки и дробления, лаконичную простоту конструкции и удобство эксплуатации.

Широкий выбор жаток делает этот комбайн по-настоящему универсальным. Он способен заготавливать любые виды кормовых культур. Комбайн F 1500 может оснащаться подборщиком с шириной захвата 2,6, 3 или 4 метра, кукурузной жаткой 4,5, 6 и 7,5 метров, травяной жаткой прямого среза 5; 6 метров, жаткой для заготовки корнажа на 8 рядков.

Система внесения консервантов позволяет вносить разбавленные в диапазоне от 30 л до 420 л в час. На комбайнах F 1500 применяется новый измельчающий аппарат с 32 ножами, расположенными шевроном в четыре ряда. Моторная установка оснащена редуктором и муфтой сцепления.

Редуктор служит для привода насосов ГСТ, гидросистем высокого и низкого давления. Применение муфты позволяет снимать мощность на привод измельчающего аппарата и ускорителя массы напрямую с коленчатого вала двигателя. Усиленная конструкция питателя гарантирует надежность узла при работе на любой урожайности. Привод вальцов питателя обеспечивается редуктором разработки Ростсельмаш.