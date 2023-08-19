В индустриальном парке Чебоксар открылась новая производственная площадка

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16 августа компания «Темп» запустила производство на территории Чебоксарского индустриального парка второй очереди. Его специализация — механообработка, литье пластмасс, сборка и электромонтаж оборудования. На новой площадке будут перерабатывать до 150 — тонн сырья в месяц. Выполняет компания и гособоронзаказ.

— И это является сегодня абсолютным драйвером развития. В любом случае за счёт этого мы и обеспечиваем все остальные свои потребности; Производим технологическое оборудование, инструменты, всё, что идёт для комплектования специальных мастерских, — сообщил директор ООО «Темп» Михаил Пономарев.

Инвестиции в проект были запланированы на уровне 200 млн рублей.

Общая численность штата предприятия составляет 210 человек. Средний возраст операторов станков ЧПУ и лазерной техники - чуть больше 30 лет. Но рабочих рук не хватает.

— Со слов руководителя не хватает кадров. Порядка 10-15%. Готовы дообучать, помогать в социальном аспекте. Поэтому, я считаю, что сегодня в Чебоксарах именно такие предприятия, такие руководители, такое промышленный, экономический потенциал, который мы предоставляем нужен для нашего города. Площадки в индустриальном парке все заняты, везде есть арендаторы. Поэтому городу будет рассматривать возможность поиска новых земельных территорий для того, чтобы и дальше мы могли привлекать к себе промышленников и создавать новые рабочие места в нашем городе, — сообщили в Администрации г. Чебоксары.

Через 2 недели на этом месте введут в эксплуатацию 2-й корпус предприятия. Строится и третий. Будут созданы ещё около 100 рабочих мест.

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