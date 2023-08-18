Завод «Уральские локомотивы» получил сертификат на электровоз «Малахит»

«Уральские локомотивы» получили сертификат, подтверждающий соответствие электровоза с асинхронным тяговым приводом 3ЭС8 «Малахит» требованиям норм Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС).

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Получение сертификата дает заводу возможность приступить к серийному выпуску новых электровозов.

Ранее, на заседании межведомственной приемочной комиссии, состоявшейся в июне, было подтверждено соответствие конструкторской и технологической документации, а также опытного образца электровоза 3ЭС8 «Малахит» требованиям технического задания и определена установочная серия в количестве 50 локомотивов.

Грузовой локомотив «Малахит» 3ЭС8 с отечественным асинхронным тяговым приводом — собственная разработка завода «Уральские локомотивы». Использование современных конструкционных решений, материалов и технологий позволило конструкторам достичь повышения надежности и энергоэффективности в сравнении с локомотивами предыдущего поколения.

«Малахит» создан с учетом анализа потенциальных участков эксплуатации машины и с применением концепции «умный локомотив». Так, в нем реализована функция вождения соединенных поездов с одного поста. Новая кабина и пульт управления максимально адаптированы для вождения поездов одним машинистом. «Малахит» станет базовой платформой для выпуска целой линейки новых отечественных локомотивов с различными характеристиками, в том числе электровоза переменного тока и универсального локомотива для работы на двух системах энергоснабжения.

Приемочные и сертификационные испытания электровоза 3ЭС8 проходили на экспериментальном кольце Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ, Москва), а также на скоростном полигоне РЖД — на участке Белореченская — Майкоп Северо-Кавказской железной дороги.

«Выход электровоза „Малахит“ в серию имеет огромное значение для российского железнодорожного машиностроения. Это означает переход на новую платформу, новый этап развития грузового движения в России. „Уральские локомотивы“ в этом проекте реализуют полный цикл производства электровозов: от конструкторской документации до выпуска и гарантийного обслуживания подвижного состава», — отметил генеральный директор предприятия Олег Спаи.