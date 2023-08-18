ПАО «ССК» спустила на воду два плавучих причала проектов ПМ61М1 и 824М для ВМФ РФ
ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегородская область) спустила на воду два плавучих причала проектов ПМ61М1 и 824М для ВМФ России.
Причалы отправлены заказчику.
Характеристики ПМ61М1:
- Общая длина: 110,1 м
- Ширина: 8,62 м
- Осадка: 0,59
Характеристики 824М:
- Длина понтона, м 36,00
- Ширина понтона, м 9,00
- Высота борта, м 2,60
- Осадка, м 1,65
- Водоизмещение, т 462,00
- Ширина проезжей части, м 6,90
- Материал железобетон
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