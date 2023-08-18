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Судостроение и судоходство

ПАО «ССК» спустила на воду два плавучих причала проектов ПМ61М1 и 824М для ВМФ РФ

ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегородская область) спустила на воду два плавучих причала проектов ПМ61М1 и 824М для ВМФ России.

 © gsverf.ru

Причалы отправлены заказчику.

 © gsverf.ru

Характеристики ПМ61М1:

  • Общая длина: 110,1 м
  • Ширина: 8,62 м
  • Осадка: 0,59

Характеристики 824М:

  • Длина понтона, м 36,00
  • Ширина понтона, м 9,00
  • Высота борта, м 2,60
  • Осадка, м 1,65
  • Водоизмещение, т 462,00
  • Ширина проезжей части, м 6,90
  • Материал железобетон
Источник: https://www.gsverf.ru/news/ID_novyi...suda-otpravlenyi-potrebitelyam.html

Судоремонтно-судостроительная корпорация, Нижегородская область, плавучий причал, ПМ61М1, 824М
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