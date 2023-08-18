ПАО «ССК» спустила на воду два плавучих причала проектов ПМ61М1 и 824М для ВМФ РФ

ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегородская область) спустила на воду два плавучих причала проектов ПМ61М1 и 824М для ВМФ России.

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Причалы отправлены заказчику.

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Характеристики ПМ61М1:

Общая длина: 110,1 м

Ширина: 8,62 м

Осадка: 0,59

Характеристики 824М: