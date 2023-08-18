ГТЛК поставила 35 автобусов в Астрахань

© www.gtlk.ru

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала 35 автобусов Volgabus 4298G4 в Астрахань в рамках инвестпроекта по масштабному обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Вся техника передана в лизинг для работы на городских маршрутах в Астрахани. Всего в рамках контракта на поставку автобусов среднего класса будет передано 191 ед. техники.

Техника подходит для перевозки маломобильных групп населения. Автобусы работают на компримированном природном газе, что способствует снижению выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу.

Поставка осуществлена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Инвестпроект по обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств ФНБ утвержден Правительством Российской Федерации в январе 2023 года. Проект предусматривает поставку российским транспортным компаниям 4130 ед. автобусов в 2023-2024 гг. На его реализацию планируется направить 73,3 млрд рублей, из которых 44 млрд рублей приходится на средства ФНБ и 29,3 млрд рублей — на заемное финансирование.