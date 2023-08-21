В молодом городе Ямала построена школа «Высотка»

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В старшей школе Губкинского «ВыСотка» закончилась реконструкция в ходе которой здание полностью перестроено. Старому зданию было 30 лет, теперь здание не только обновилось, но и стало значительно больше за счёт четырёх пристроек — с 2100 кв.м до 3600 кв.м. В этом году здесь начнут обучаться 200 учеников десятых классов.

© sever-press.ru

Школа была рекомендована для реновации, соответственно, в ней были проблемы. Сейчас школа достроена, были пристроены и новые объекты — актовый зал, столовая. Для школьников предусмотрены индивидуальные планы учёбы. Обучение будет проходить по пяти направлениям: гуманитарное, технологическое, естественно-научное, социально-экономическое, универсальное.

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При создании проекта школы опирались на опыт лучших общеобразовательных учреждений России. Теперь окна в классах выходят не только на улицу, но и в коридор, что дает ощущение простора и света. Около тысячи квадратных метров стен внутри школы расписаны в соответствии с профилем портретами великих русских ученых и писателей. Над этим работали четыре художника из Уфы.

Внутри здания значительно расширили спортивный зал, гардероб и коридоры. Появились места для отдыха учеников: четыре рекреации с фотозонами, мягкими диванами и пуфами, комфортабельный читальный зал и стильное молодежное пространство.

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Преобразилась и пришкольная территория: здесь появились зоны для отдыха со скамейками, качелями и навесами. С новой пришкольной спортивной площадкой Губкинский присоединится к окружному проекту «Открытый стадион». Заниматься на ней смогут все жители города.